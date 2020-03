Un bărbat din Câmpia Turzii riscă să ajungă după gratii după ce a sunat la 112 și a mințit că are coronavirus

Un bărbat de 52 de ani din Câmpia Turzii s-a ales ccu dosar penal după ce a sunat la 112 și a anunțat că este infectat cu noul coronavirus, deși nu avea nicio afecțiune. Acesta este cercetat acum pentru comunicarea de date și informații false.

După apelul bărbatului echipajul de la Ambulanță s-a prezentat cu combinezoane și ochelari de protecție și l-au dus la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj, iar acolo testul a ieșit negativ.

În urma cercetărilor a rezultat că bărbatul a vrut un ”concediu medical” și pentru asta a sunat la 112, spunând că este infectat cu noul coronavirus.

”Avand in vedere informatiile aparute in presa referitoare la o persoana din Campia Turzii care a sunat la serviciul de urgenta 112 si a mintit spunand ca este infectat cu noul virus COVID 19, va informam ca Politia Municipiului Campia Turzii s-a sesizat din oficiu si a intreprins o serie de verificari in urma carora organele de cercetare penala ale structurii de politie mai sus amintita s-au sesizat din oficiu pentru savarsirea de catre aceasta persoana a infractiunii prev si ped de art. 404 Cod Penal, privind comunicarea de date si informatii false, dosarul in cauza fiind inaintat Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, structura a Ministerului Public competenta in acest caz.”, a comunicat IPJ Cluj, potrivit turdanews.net.

Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, spune că săvârşirea unei infracţiuni, în contextul stării de urgenţă, reprezintă o circumstanţă agravantă şi se poate adăuga un spor de până la doi ani de închisoare.