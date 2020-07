Un bărbat din Huși a cumpărat toată pâinea dintr-un magazin. Clienții au avut însă parte de o surpriză uriașă. „Nu m-am așteptat la una ca asta”

Un bărbat din Huși a cumpărat toată pâinea dintr-un magazin, aflat la limita a două cartiere. Când oamenii au venit să își facă aprovizionarea, au avut parte de o surpriză uriașă.

Individul, rămas necunoscut, a lăsat toată pâinea achitată în magazin și i-a cerut proprietarului să o lase gratis tuturor celor care vin să o cumpere. Ceea ce s-a și întâmplat.

Când locuitorii din zonele Corni și Dric au intrat în magazin, au aflat că nu au de achitat pâinea. Proprietarul magazinului le-a explicat că un binefăcător a venit și a achitat toată pâinea care urma să fie vândută în acea zi. Iar omul nu voia să i se cunoască numele. Tot ce a cerut a fost ca oamenii să se bucure și să spună „bogdaprosti”.

Un gest impresionant

„Nu m-am așteptat la una ca asta. Am luat, ca în fiecare dimineață 5 pâini și, când am dat să plătesc, patronul a spus că nu, este deja plătită. Zic, cum așa? Mi-a spus că cineva a plătit dinainte toată pâinea care urma să fie vândută acolo în acea zi, iar cei care vin să cumpere, să nu dea niciun ban. Poate să fie vorba de zeci sau sute de pâini, nu știu. Oricum, toți din zonă de aici venim să luăm pâine dimineața. Pâinea era caldă, proaspătă și gestul în sine ni s-a părut foare frumos. Nu am mai întâlnit niciodată o asemenea idee. Să îi dea Dumnezeu sănătate celui care a făcut așa și, dacă a făcut fapta aceasta, în amintirea unui om drag care s-a stins, acela să aibă pomană și odihnă veșnică. Vrem doar să știe, chiar dacă nu îi putem mulțumim personal, că pomana sa a ajuns la oameni”, au declarat oamenii, potrivit vremeanoua.ro.