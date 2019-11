Un bărbat din Iași este în comă după ce a mâncat o conservă de pește: ”Am avut cazuri și de la zacuscă, am avut cazuri și de la cârnați!”

Un bărbat din Iași a ajuns în stare gravă la spital și acum este în comă după ce a mâncat o conservă de carne preparată în casă. Carnea de pește ținută în condiții improprii a favorizat apariția unei bacterii care a dus la îmbolnăvirea bărbatului de botulism, care poate duce la insuficiență cardiacă și în unele cazuri este o boală letală. Din păcate medcii nu au vești bune despre starea sa.

”A mâncat pește dintr-o conservă care a fost preparată în casă și s-a prezentat în triajul Spitalului de Boli Infecțioase, cu un tablou clinic specific pentru botulism, boală care se transmite prin carne de pește care are această toxină. Este cu o stare generală gravă și în prezent este internat în compartimentul de Terapie Intensivă. Nu este conștient, este intubat. Infecția se transmite printr-o toxină care este produsă de o bacterie care trăiește în condiții de anaerobioză, adică fără oxigen. În astfel de conserve, preparate în casă, pot apărea astfel de condiții necesare pentru dezvoltarea toxinei, ea se dezvoltă în carne de pește dar nu numai și la alte tipuri de carne și poți face această boală. Am avut cazuri și de la zacuscă, am avut cazuri și de la cârnați care au fost conservați în grăsime”, a declarat pentru B1.ro Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași.

Botulismul este o boală rară, paralitică care este cauzată de o bacterie comună în apă și în sol și care se dezvoltă în mediile fără oxigen. Boala se manifestă prin lipsa puterii, vedere încețoșată, stări de oboseală și dificultăți de vorbire. Aceste simptome pot fi urmate de o slăbiciune a mușchilor brațelor, pieptului și picioarelor.