Un bărbat din Iași şi-a înscenat propria tâlhărie, după ce a pierut banii familiei la PĂCĂNELE, dar a fost dat de gol de camera de supraveghere din scara blocului. MOMENTE DE CASCADORII RÂSULUI, VIRALE pe Internet

Titlul de cel mai prost hoţ ii revine unui bărbat din Iaşi. Tânărul şi-a inscenat o tâlhărie, speriat ca va fi certat de sotie pentru ca a pierdut banii la pacanele. Omul si-a aruncat portofelul gol pe jos, apoi s-a trantit la pamant si si-a sunat sotia. A omis un singur lucru: scara blocului era supravegheată video.



