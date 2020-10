Un bărbat din Sibiu a sunat la 112 pentru a anunța Poliția că a condus sub infulența alcoolului. Cum au reacționat ofițerii la gestul bărbatului

Bogdan și Grig, doi ofiței de la Brigada Rutier Sibiu s-au confruntat cu o situația halucinantă în cursul zilei de luni, când au intrat în tură. Cei doi au fost contactați de un bărbat, care îi anunța că a condus un autoturism sub influența alcoolului și dorește să îi fie suspendat permisul auto.

Povestea a fost relatată pe contul de Facebook al MAI, iar cei doi polițiști i-au suspendat carnetul bărbatului din Sibiu, iar bărbatul s-a ales și cu dosar penal, în urma alcoolemiei. Totuși, persoana a fost dornică să coopereze cu organele legii:

Ieri, când au intrat în serviciu, Bogdan si Grig nu au crezut că vor avea de-a face cu una dintre cele mai neobișnuite întâmplări de când lucrează la poliția rutieră din Sibiu!

Un apel venit prin telefonul de urgență 112 a fost redirecționat către ei.

O voce de bărbat. S-a prezentat cu nume, prenume și adresa unde locuiește, apoi a spus ce dorește.

- Domnule polițist, recunosc, am băut și apoi am condus mașina. Vă rog să veniți la mine acasă și să-mi luați permisul.

- Două secunde, vă rog. Am verificat în baza de date și reiese că ați mai avut permisul suspendat pentru aceeași faptă.

- Da, da. De asta zic, veniți să-mi luați carnetul ăsta odată că nu îl mai vreau! Dacă nu veniți, vin eu la poliție.

- Stași liniștit acasă, vă rugăm! Venim către dumneavoastră și stabilim exact ce s-a întâmplat. Ne puteți da numărul de telefon?

- Sigur că da!

Ajunși la adresa indicată, polițiștii au apelat numărul de telefon.

- Noi am ajuns la dumneavoastră. Puteți să coborâți la mașină?

- Păi, sunt în mașină. Am plecat spre poliție.

- Cum sunteți în mașină? V-am rugat să rămâneți acasă. Nu ați spus că ați băut? Conduceți dumneavoastră?

- Da! Și v-am spus că vreau să-mi luați carnetul.

- Vă rugăm să opriți mașina și să trageți pe dreapta. Venim imediat la dumneavoastră.

- Nu opresc, domnule. Sunt deja lângă inspectorat.

În câteva minute, polițiștii au ajuns la locul indicat de conducătorul auto.

- Vă rugăm să suflați în etilotest.

- V-am zis că am băut, dar dacă trebuie, suflu.

- Cam mare alcoolemia… 0.94! Este de dosar penal. Să știți că nu veți mai conduce până la soluționarea cauzei. Dar trebuie să mergeți și la analize.

- Și mai bine. Măcar știu un lucru… nu mai am carnet!

- Dar de ce ați procedat așa? Bine că nu ați făcut un accident!

- Am eu motivele mele și nu vi le spun. Ce vi se pare ciudat?

- Dacă ați fi în locul nostru, vi s-ar părea cel puțin la fel de ciudat. Sunt mulți conducători auto care, nici când au rezultatul analizelor, nu recunosc că au condus în stare de ebrietate. Dar vă rugăm ceva: să nu conduceți fără carnet! V-ați îngreuna foarte tare situația.

La finalul acestei relatări reale, vă rugăm să NU conduceți sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene!

Pe lângă sancțiunea pe care o veți primi, indiferent dacă recunoașteți fapta sau nu, gândiți-vă la consecințele posibilelor accidente, care, din păcate, de cele mai multe ori sunt foarte grave, inclusiv pentru persoanele nevinovate implicate.

P.s. Astăzi un conducător auto a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, întrucât a condus un autoturism fără permis și sub influența băuturilor alcoolice, răsturnându-se pe autostrada A2.