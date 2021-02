Un bebeluș de o lună a decedat în județul Iași. Medicii iau în calcul sindromul morţii subite la sugar (VIDEO)

Tragedie într-o familie din judeţul Iaşi. Un bebeluş în vârstă de o lună a murit duminică dimineaţă, din motive necunoscute. Mama a sunat la 112 şi a anunţat că bebeluşul este inert, iar copilul a fost preluat cu elicopterul SMURD. Medicii nu au putut să facă, însă, nimic. Poliţia a început cercetările pentru moarte suspectă, informează B1 TV.

Bebeluşul nu suferea de nicio boală, iar, ca în fiecare dimineaţă, mama l-a alăptat şi totul părea să fie în regulă. Brusc, însă, copilul şi-a pierdut cunoştinţa şi a rămas inert în braţele femeii. Disperată, mama a sunat la 112, iar medicii de la Iaşi au trimis elicopterul SMURD să intervină.

„Am primit un apel prin 112 despre faptul că un nou-născut nu mai respira. A fost solicitat sprijinul medical al cadrelor medicale care au constatat decesul”, a declarat Ioana Bâlea, purtător de cuvânt IPJ Iaşi.

Acum au intrat pe fir poliţiştii, care au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

„În cauză polițiștii au întocmit un dosar penal de cercetare pentru ucidere din culpă. De asemenea, a fost dispusă și necropsia pentru a fi stabilită cauza decesului și împrejurările în care a survenit acest deces”, a mai spus Bâlea.

