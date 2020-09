Un Centru de Transfuzie a fost închis din cauza COVID-19. 11 din cei 18 angajați au fost depistați pozitiv

Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Bistriţa a fost închis temporar, amrți, după ce mai mult de jumătate dintre angajați au fost depistați infectați cu noul coronavirus.





Bistriţa-Năsăud: Centrul de Transfuzie, închis din cauza COVID-19





Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Bistriţa şi-a stopat activitatea, marţi, după ce 11 din totalul de 18 angajaţi au primit rezultate pozitive la testarea pentru COVID-19.



Primele două cazuri de infectare cu noul coronavirus în rândul personalului au apărut săptămâna trecută.

"Ne-am protejat şase luni şi a dat 'boom-ul' în noi. După şase luni în care nu am avut niciun caz, acum suntem majoritatea. Momentan, sunt doi incerţi, 11 sunt infectaţi, patru sunt negativi, iar o doamnă încă nu este testată. Astăzi (marţi n.r.) este închis. Am chemat sâmbătă dezinfecţia, s-a făcut o nebulizare completă, astăzi mai chem o dată, la ora 18,00. Azi am închis, până vedem dacă putem să asigurăm distribuţia de sânge sau nu. Doamna care face distribuţia de sânge este negativă, dar trebuie să ne dea voie Institutul", a declarat directorul CTS Bistriţa, Adina Beudean, care la rândul său a fost confirmată cu COVID-19, pentru Agerpres.

Potrivit acesteia, pacientul zero din cadrul Centrului de Transfuzie a fost o asistentă medicală, care a avut simptome ciudate. Beudean povestește că femeii i-a apărut o erupție pe piele, crezând că are o intoxicație alimentară, astefl că a continuat să meargă la serviciu încă trei zile.

Din cei 11 angajați depistați cu noul coronavirus, doar trei au simptome.ULTIMA ORĂ! Nicușor Dan îşi începe mandatul în FORȚĂ! Iată primii doi oameni pe care-i DĂ AFARĂ!











Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, luni, 28 septembrie 2020









Potrivit Prefecturii Bistrița Năsăud, situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, luni, 28 septembrie 2020, arăta astfel:

• 1481 cazuri confirmate de CoVid-19;

• 104 decese;

• 1313 persoane externate (1142 externate vindecate și 171 externate la cerere);

• 77 persoane izolate;

• 367 persoane în carantină;

• 4 teste (efectuate la laboratoare private).

Precizări:

• Până în prezent, 71 cadre medicale (18 medici, 52 asistenți, 1 kinetoterapeut) și 36 persoane parte din personalul auxiliar (infirmiere, brancardieri) și un angajat din cadrul personalului suport au fost confirmate cu Coronavirus. 97 persoane au fost externate.

• 98 persoane confirmate cu Coronavirus sunt angajați ai unor agenți economici din județ. Dintre acestea, 52 au fost externate.

• Șapte persoane dintre cele confirmate cu Coronavirus sunt pacienți ai unui centru de dializă din județ. Șase persoane au fost externate.

• 13 persoane bolnave de CoVid-19 fac parte din personalul unor primării din județ. Zece persoane au fost externate.

• Printre pacienții confirmați cu Coronavirus se află șapte beneficiari și o infirmieră de la un alt centru de asistență pentru vârstnici din județul Bistrița-Năsăud. Infirmiera a fost externată. În ceea ce privește beneficiarii, până la această dată au fost externați șase. Din păcate, un beneficiar a decedat.

• Printre persoanele confirmate cu Coronavirus se află 19 beneficiari și 10 angajați de la un centru de recuperare din județul Bistrița-Năsăud. 5 angajați au fost externați. Totodată, au fost externați și 15 beneficiari.

• Printre persoanele confirmate cu Coronavirus se află o asistentă de la un centru medico-social din județul Bistrița-Năsăud.

• Printre persoanele confirmate cu Coronavirus se află și 14 cadre didactice. Patru dintre acestea au fost externate la cerere.

• Printre persoanele confirmate cu Coronavirus se află 4 fotbaliști. Doi dintre aceștia au fost externați.

• Printre persoanele confirmate cu Coronavirus se află și 9 elevi. Trei elevi au fost externați.

• Printre persoanele confirmate cu Coronavirus se află și un asistent social de la un alt centru de asistență pentru vârstnici.

• Printre persoanele confirmate cu Coronavirus se află și un angajat de la o creșă de stat.

• Printre persoanele confirmate cu Coronavirus se află și o asistentă medicală de la o grădiniță privată.

• Printre persoanele confirmate cu Coronavirus se află și un angajat al DGASPC Bistrița-Năsăud, de la o casă de tip familial.

• Printre persoanele confirmate cu Coronavirus se află și 11 angajați ai Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud.