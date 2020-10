Un circuit special de intervenție în caz de urgență a fost creat în Sectorul 4: Circuitul este format dintr-o unitate pentru pompieri, o unitate de primiri urgențe și o secție pentru tratarea marilor arși (VIDEO)

Primăria Sectorului 4 anunță că a fost creat un circuit special de intervenție în caz de urgență. Circuitul integrat va fi format dintr-o unitate pentru pompieri, una de primiri urgențe, la Spitalul Bagdasar și o secție pentru tratarea marilor arși, în cadrul aceluiași spital.

Astfel, unitatea pentru pompieri va fi cea mai modernă unitate de intervenție pentru situații de urgență din România. Ea va deservi partea de sud a sectorului 4, o parte din sectorul 5, dar și o porțiune importantă a județului Ilfov, astfel că ”timpul de intervenție, atât al autospecialelor de pompieri, cât și al ambulanțelor SMURD se va reduce considerabil”, după cum arată sursa citată.

Unitatea va avea aproape 1.100 de metri pătrați, dispuși pe un regim de înălțime P+1 și va rezulta ca urmare a demolării ruinelor vechi de peste 75 de ani, existente în acest moment pe terenul din strada Perșani nr. 2.

În clădirea noi unități vor fi găsduite trei autospeciale de intervenție în caz de calamitate, între care și o ambulanță, precum și spații administrative pentru angajații ISU-BIF (birouri, dormitoare, bucătărie, sală de mese, alte spații tehnice și vestiare). De asemenea, unitatea va include și o componentă educațională. Astfel, la parterul clădirii vor fi amenajate trei săli de curs unde copiii și tinerii sectorului 4 vor fi instruiți cu privire la modul de comportament în cazul unor situații de urgență.

Unitatea de primiri urgenșe de la Spitalul Bagdasar va fi amenajată pe o suprafață de 1.236 mp, va avea un regim de înălțime S+P+2E și va fi conectată, printr-o pasarelă suspendată, de corpul C al spitalului, la nivelul etajului 2.

Imobilul va fi compartimentat după cum urmează: subsol parțial (cu suprafață de 178 mp) – spațiu radiologie/spații tehnice, parter (cu suprafață de 1.025 mp) – spații medicale cu funcțiuni de UPU, etajele 1 și 2 (cu suprafață de câte 57 mp fiecare) – circulații verticale., pasarelă (suprafață 211 mp) – ce va asigura legătura dintre corpul nou al UPU și Corpul C al spitalului, precum și alte funcțiuni de spațiu administrativ și cabinete de consultații.

Unitatea va include și o nouă sală de așteptare și un spațiu dedicat pentru registratură și triaj. De asemenea, secția urgențelor majore va fi extinsă, cea a urgențelor minore va fi precis delimitată, iar lângă zona de triaj va exista un spațiu pentru decontaminare.

”Pereții vor fi realizati din materiale tratate antiseptic, cu finisaje rezistente la dezinfectați, fără asperități care să rețină praful, negeneratoare de particule care pot rămâne suspendate în aer, peste care se vor aplica vopsele lavabile antibacteriene”, se mai arată în comunicatul citat.

Unitatea de Primiri Urgențe va fi dotată cu echipamente medicale pentru livrarea gazelor și fluidelor medicale, de tip rampă de perete pentru spațiile de urgențe, precum și de tip rampă de tavan, pentru spațiile de resuscitare. În același timp, clădirea va fi prevăzută cu un lift de capacitate extinsă, capabil să transporte pacienți pe targă / scaun cu rotile, care va asigura legătura cu restul spitalului. Imobilul va fi dotat și cu un generator pentru asigurarea permanenței furnizării energiei electrice către consumatorii vitali.Tragedie uriașă în România! TOCMAI AU CONFIRMAT DECESUL!

În noua structură va putea lucra o echipă medicală fostmată din peste 170 de specialiști.

În ceea ce privește secția pentru tratarea marilor arși de la Spitalul Bagdasar, aceasta va cuprinde două săli de operație, politraumă și chirurgie estetică, o sală de pansamente, una pentru tratamentul arsurilor, spații de sterilizare precum și trei rezerve cu câte un pat, dotate cu aparatură de ultimă generație și în care pacienții cu arsuri grave vor putea fi tratați la cele mai înalte standarde.

În același timp, sala de operații pentru urgențe va putea fi utilizată și de alte specialități, în funcție de necesitate.

”Sălile au pereți și tavane din inox, iar toate suprafețele sunt realizate din panouri tratate antiseptic pe bază de compuși din ioni de argint, eficienți împotriva celor mai periculoase și răspândite tipuri de bacterii. Mai mult, rezervele au pereți vitrați, care să permită controlul vizual al pacienților”, se mai precizează în comunicatul de presă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.