Un cunoscut preot și-a anunțat enoriașii că este infectat cu COVID-19. Care au fost primele simptome ale bolii

Este panică în Onești, după ce un preot cunoscutîn cadrul comunității și-a anunțat enoriașii pe facebook că nu mai poate oficia slujbe pentru că e infectat cu Covid-19. Preotul a explicat că primul simptom pe care l-a avut a fost febra:

”Să stam de vorbă….eu am timp. Încep prin a vă spune că starea mea de sănătate este excelentă și că nu aveți motive de îngrijorare. Ca să nu mai scormoniți sursele, tensiune 12 cu 7, oxigen în sânge 97, puls excelent, fără febră, nu tusesc…am poftă de mâncare…chiar și de râs… Istoria sună cam așa: la primul semn că ceva nu ar fi în regulă ( transpirație abundentă și temperatură 37.5) din responsabilitate pentru familia mea și pentru cei cu care ar fi trebuit să mă întâlnesc Duminică , m-am prezentat voluntar la serviciul urgență pe propriile-mi picioare parcurgând toate traseele de triaj epidemiologic.”, povestește Nicolae Zaharia pe Facebook

Nicolae Zaharia, parohul bisericii ”Sfântul Neculai” din Onești a mai precizat că a fost tratat foarte bine de personalul medicalși că starea lui este una bună.

”Am primit atenția cuvenită în astfel de situații, mi-au fost recoltate probe, am zâmbit la poza la plămâni care a relevat o pneumonie superficială…, dar totul se trece prin suspiciunea Covid 19. Așa că am ramas internat pe secția infecțioase unde am primit tratament venos adecvat…dar adecvat bine tare. A urmat testarea…din nefericire cu rezultat pozitiv. Eu am mai auzit și de erori date de teste dar asta ar fi o altă discuție. Aștept cuminte repetarea testului…asa ca nu vă grăbiți cu etichete nepotrivite. Cert este că în acest moment mă simt ca un tanc rusesc prin purtarea de grijă a personalului medical. Chiar nu am nici cea mai mică problemă…simptom.”, a mai spus acesta.