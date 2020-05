Doi americani aflați în vizită la noi în țară au fost forțați de împrejurari să își prelungească vacanța din cauza anulării zborurilor, pe fondul crizei generate de pandemiei de Covid-19. Astfel că, aceștia vor trebui să rămână in România până când se vor deschide granițele pentru a putea pleca.

Cum au ajuns Jamie Leibert și Sandra Zinovyev pe leagurile României

Jamie Leibert și Sandra Zinovyev s-au hotărât să viziteze mai multe țări din Europa cu mașina personală, iar în luna noiembrie a anului trecut au ajuns și în România.

Potrivit Romania Insider, cei doi locuiesc acum în localitatea Breaza aflată pe Valea Prahovei, la aproximativ o oră distanță de capitală, unde au avut destul timp la dispoziție pentru a experimenta preparatele culinare ale zonei și ospitalitatea localnicilor.

Țara noastră este „ o comoară ascunsă”

Americanul Jamie Leibert nu știa la ce să se aștepte când a venit în România, însă pe parcursul șederii sale aici a ajuns la concluzia că „România este o comoară ascunsă” .

„Mama Sandrei, Marina Zinovyev, este originară din România și a migrat de pe aceste meleaguri în urmă cu aproximativ 40 de ani în perioada comunistă. Familia Sandrei încă se află aici, iar rudele acesteia au un apartament nelocuit în Breaza. Am stabilit împreună să petrecem puțin timp în România pentru a putea descoperi în detaliu tot ce are mai bun de oferit această țară. Atunci când a venit pandemia provocată de noul coronavirus, toate granițele și-au închis porțile și nu am mai putut pleca la data stabilită anterior, așa că am convenit să rămânem o perioadă în Breaza să se termine pandemia. Nu știam la ce să ne așteptăm atunci când am pășit în România din pricina faptului că americanii nu obișnuiesc să viziteze această țară. După vacanța noastră prelungită aici, credem cu tărie că România este o comoară ascunsă! Oamenii ne-au primit cu foarte multă căldură. Mulți dintre ei vorbesc engleza, dar chiar și cei care nu vorbesc engleza sunt foarte ospitalieri. Vecinii ne aduc foarte des mâncare cu specific românesc pe care nu am mai mâncat-o nociodată, iar cel mai mult ne-a plăcut cozonacul. Cred că am mâncat pre mult cozonac!” , a povestit americanul Jaime Leibert pentru sursa citată.

Printre alte obiective turistice vizitate de către cei doi americani s-au aflat Castelul Bran aflat în județul Brașov și Vulcanii Noroioși unici în țara noastră.

Cei doi americani se descurcă bine cu banii deoarece România este o țară ieftină în comparație cu SUA.

România ar putea fi adăugată pe lista locurilor de vizitat

„Credem că România este o comoară ascunsă și tocmai de aceea am recomandat-o mai multor oameni care vor vrea să viziteze țări mai puțin cunoscute, dar care sunt de o frumusețe rară si deloc costisitoare. Mulți dintre prietenii noștri americani plănuiesc deja să vină aici odată ce pericolul provocat de coronavirus va trece.

De asemenea vă recomandăm cu căldură să adăugați România pe lista locurilor de vizitat. Este o țară foarte sigură și este ideală pentru persoanele care își doresc să poposească într-un loc mai puțin costisitor decât Statele Unite. Limba seamănă foarte mult cu spaniola și nu este deloc dificil de învățat” , a mai povestit americanul.