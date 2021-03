Un deținut al Penitenciarului Craiova, condamnat pentru omor, a evadat în această dimineață (VIDEO)

Un deținut în vârstă de 52 de ani, care era încarcerat în Penitenciarul Craiova pentru infracțiunea de omor, a evadat vineri dimineață. Acesta se afla internat în cadrul Spitalului Clinic Județean Craiova, sub paza personalului penitenciarului. Potrivit surselor B1 TV, acesta ar fi părăsit salonul pe o fereastră, cu ajutorul unui cearceaf. În aceste momente, anchetatorii îl caută. Se cercetează atât zona cât și locurile familiare, în care s-ar putea refugia.

"Astăzi, 12.03.2021, ora 07.05, IPJ. Dolj a fost sesizat prin fax, de Penitenciarul Craiova - Pelendava, cu privire la faptul că deținutul Soreanu Ion, de 52 ani, a evadat de la Spitalul Clinic Județean Craiova, unde se afla internat, aflându-se sub paza personalului penitenciarului. Persoana încarcerată executa o pedeapsă cu închisoarea de 10 ani pentru săvârșirea infracțiunii de omor. Era in custodia ANP", a transmis administrația penitenciarului, pentru B1.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.