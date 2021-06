Operațiunea de lichidare a incendiului de la centrul de colectare a deșeurilor din sectorul 6 al Bucureștiului continuă și duminică dimineață, la aproape 20 de ore de la aprindere.

Trei autospeciale de intervenţie din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti – Ilfov au continuat să acţioneze, peste noapte, la depozitul REMAT cuprins de un incendiu în cursul zilei de sâmbătă. Duminică dimineaţă, două dintre acestea s-au retras, la faţa locului mai acţionând o autospecială, au declarat reprezentanţii ISU pentru news.ro.

Cauza incendiului va fi stabilită în urma cercetării la faţa locului, care va avea loc după lichidarea tuturor focarelor.

Cum s-a produs incendiul de la centrul REMAT și ce se afla în incintă

Un centru de colectare a deșeurilor a fost cuprins de flăcări sâmbătă după-amiază, iar flăcările s-au extins la o clădire învecinată și au amenințat și un bloc de locuințe. Peste 100 de pompieri s-au luptat chiar și în timpul nopții să lichideze vâlvătaia

Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, aflat la fața locului, a declarat în timpului Jurnalului de pe B1 TV, că în interiorul centrului de colectare se aflau deșeuri periculoase, care nu ar fi trebuit să existe, ținând cont că este localizat în apropiere de locuințe.

"Sunt la fața locului, fumul este înecăcios, este destul de greu de respirat aici. Am intrat in acestă incintă și am fost șocat de numărul de deșeuri depozitate aici, la doar doi metri de blocurile de locuințe. N-am găsit doar cauciucuri, ci și electrice și electrocasnice, deșeuri periculoase, imprimante, care n-ar trebuii să existe în aceste depozit. Mă întreb cum de funcționează aceste depozit aici, cum a fost avizată funcționarea. Nu este normal ca intre blocuri să fie depozitate deșeuri catalogate ca fiind periculoase. Sunt electrice, electrocasnice dezmembrate, cabluri foarte multe am îndoieli de unde ajung aceste cablu, imprimate cu toner, substanță periculoasă, mai ales dacă arde", a spus șeful Gărzii de Mediu, pentru B1 TV.