Un evadat a fost prins în timp ce fura dintr-o clădire de birouri din Sectorul 4

Un deținut care evadase în 2019 de la Penitenciarul din Arad a fost prins abia acum, după ce a dat o spargere. Bărbatul de 42 de ani a furat bani dintr-o clădire de birouri din sectorul 4 al Capitalei.

”În dimineaţa de 08.03.2021, in jurul orei 03. 30, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 26 Poliţie a fost sesizată prin apel 112 de către reprezentanţii unei societăţi comerciale cu privire la faptul că in urmă cu scurt timp, persoane necunoscute au pătruns in interiorul unei cladiri de birouri din Bucureşti din sectorul 4, de unde sustrag bunuri. La faţa locului au ajuns, de urgenţă, poliţiştii, care au depistat, la scurt timp, un bărbat în vârstă de 42 de ani”, a transmis, luni, Poliţia capitalei.

În urma cercetarilor s-a stabilit că bărbatul ar fi pătruns în clădire, prin escaladarea gardului împrejmuitor şi prin forţarea unei uşi de acces. Ulterior ar fi intrat în mai multe birouri de unde ar fi sustras o sumă de bani şi două terminale mobile.

”S-a stabilit faptul că bărbatul în cauză figurează ca persoană urmarită, pe numele său fiind emis un mandat de arestare europeană, precum şi un mandat de executare a pedepsei închisorii, ambele emise de catre Judecătoria Sectorului 4. De asemenea, s-a stabilit că cel in cauză a evadat, la data de 12 iulie 2019 , în timp ce desfăşura activităţi lucrative, acesta executând o pedeapsă privativă de libertate in Penitenciarul Arad in regim semideschis”, au mai precizat poliţiştii.

Cercetările sunt continuate de Secţia 26 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecatoria Sectorului 4, cu cel în cauză în stare de reţinere, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.