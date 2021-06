Un eveniment unic în lume se defăsoară la Râmnicu Vâlcea: Primul circuit de karting electric pentru copii, cu zero emisii de carbon (VIDEO)

Un eveniment unic în lume se desfășoară în acest weekend la Râmnicu Vâlcea. Este vorba despre primul Circuit Stradal de Karting Electric pentru Copii din lume, cu zero emisii de dioxid de carbon. 33 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani participă la cursă în cele două zile de competiție.

Karturile care iau startul sunt 100% electrice și au fost încărcate exclusiv solar. Pe durata celor 2 zile de competiție, prin instalațiile special aduse pentru competiție au fost căutați și introduși în baterii aproximativ 280 de kilowati.

