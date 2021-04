Un inginer din Bihor s-a sinucis cu un asomator. Bărbarul ar fi suferit de depresie din cauza pandemiei (VIDEO)

Moarte șocantă în Bihor, acolo unde un inginer din orașul Ștei a ales să își pună capăt zilelor cu o armă pentru porci. Bărbatul s-a împușcat cu un asomator. Motivul ar fi o depresie provocată de izolarea din cauza pandemiei de COVID-19.

Toate datele de până acum indică faptul că inginerul de 37 de ani şi-ar fi pus capăt zilelor cu un asomator, chiar în casa în care locuieşte împreună cu părinţii săi. Vecinii spun că in ultimul an, barbatul a ieşit foarte rar din locuință, de teama pandemiei de COVID-19, a informat B1 TV în Jurnalul orei 18.00, prezentat de Dan Gabor.

Cazul este cercetat acum de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, care au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Momentan nu există suspiciuni că bărbatul ar fi fost victima vreunei crime.

Oficialii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor precizează că aşteaptă raportul de necropsie medico legală, care va lămuri cauza morţii. Asomatorul este un pistol cu gloanțe captive si este folosit pentru a sacrifica porcii.

