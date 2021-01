Un martor al incendiului de la Spitalul Matei Balș: „A fost o explozie fără multe flăcări, o lumină sau un flash la 20 de metri de unde mă aflu”

Un bărbat internat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, dar nu în pavilionul afectat de incendiu, ci într-un altul, susține că a observat „o explozie fără multe flăcări” în timpul incendiului izbucnit la spital.

Ce a spus un martor al incendiului de la Spitalul Matei Balș despre desfășurarea evenimentelor

Martorul a declarat la Digi 24 că prima dată a auzit voci în curte, în jurul orei 4.45, și s-a uitat pe geam, ocazie cu care a văzut câteva cadre medicale în curte, potrivit ZF.ro. Întrebat dacă a văzut flăcări, martorul a răspuns: „A fost o explozie fără multe flăcări, o lumină sau un flash la 20 de metri de unde mă aflu. În scurt timp au venit cadrele medicale - infirmiere şi asistente - au intrat în fiecare salon, ne-au explicat că a fost o problemă, să stăm liniştiţi. La un moment dat fumul devenise destul de înţepător, a trebuit să închidem fereastra. A fost fum, dar nu dăunător”.

El a mai precizat că nu a remarcat „strigăte patetice”: „Se dădeau comenzi scurte, se vedea că sunt profesionişti”.

Întrebat dacă pacienţii au căldură în saloane, martorul a spus că este internat de 18 zile și că se numără printre „cei mai vechi pacienţi”, dar chiar și așa susține că nu i-a lipsit niciun minut apa caldă, căldura sau electricitatea. El spune că nu ştie dacă în pavilionul unde a fost incendiul s-au folosit surse suplimentare de încălzire.

Cinci persoane au pierit în urma tragediei de vineri dimineață

Bilanțul deceselor înregistrate în urma incendiului de la Institutul Matei Balș a ajuns oficial la 5, după ce autoritățile au confirmat că a fost găsită o nouă victimă. Zeci de pacienți au fost transferați către alte unități sanitare din Capitală.

Întrebat dacă salonul respectiv avea sau nu aviz de securitate la incendiu, ministrul de Lucian Bode a explicat, pentru B1 TV: „Așa cum am spus, avem o anchetă în derulare. Vă pot confirma, de asemenea, că noi, în noiembrie anul trecut, am avut ultimul control pe linie de prevenire a incendiilor la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București, ocazie cu care am transmis exact măsurile care trebuie luate acolo. Toate elementele legate de avizul de securitate la incendiu, respectiv autorizația de securitate la incendiu și chestiunile care s-au spus deja în spațiul public, că s-ar fi folosit surse suplimentare alternative de încălzire, toate aceste elemente vor fi prinse în raportul final realizat de anchetatori”.