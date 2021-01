Un medic de familie refuză pacienții care nu vor să se vaccineze anti-COVID-19 / Cătălin Petrencic amintește că și medicamentele banale au reacții adverse: Prospectele se actualizează permanent (VIDEO)

Un medic de familie din Călăraşi vrea să renunțe la pacienții care refuză vaccinarea împotriva coronavirusului. Are şi un argument legal în acest sens. Doctorul spune că „asigurații au obligația să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului”. Medicul de familie Cătălin Petrencic a luat această decizie întrucât are câţiva pacienţi care refuză vaccinarea, deşi au comorbidităţi.

Medicul Cătălin Petrencic a declarat, pentru B1 TV, că a discutat cu pacienții care sunt reticenți la vaccinare.

„I-am întrebat de ce nu s-ar vaccina și mi-au spus că le e teamă, că au informații din presă, de la televizor, că vaccinul face rău, că e un experiment, că e un boicot internațional. Mesaje despre anumite situații care i-au speriat, că a murit un doctor după ce a fost vaccinat, că... ce prezintă ca informații televiziunile de regulă, informații neconfirmate care nu au legătură că vaccinul și ei se sperie. Mintea unei persoane de peste 65 de ani, care nu are acces la alte surse de informare, percepe mesajul că după vaccinare omul a murit”.

Doctorul a dat apoi un exemplu de manipulare din timpul campaniei de vaccinare HPV de acum câțiva ani: „Îmi aduc aminte că în 2007 a început campania de vaccinare HPV la noi. A fost o știre că în America o fată de 16 ani a murit după ce a fost vaccinată. Așa suna știrea, oamenii s-au speriat, nu și-au mai vaccinat copiii, dar informația era parțial adevărată. Fata chiar a murit după vaccinare, dar a murit după ce s-a vaccinat și a ieșit pe stradă fără să se asigure și a călcat-o mașina. Lucrul ăsta nu s-a mai spus. Așa și aici. Nu există legătură între vaccinare și acest deces”.

