Plan roșu activat în județul Dolj. Un microbuz cu 13 persoane s-a răsturnat în localitatea Pielești.

Mai multe echipaje au fost trimise la fața locului, potrivit declarației prefectului pentru B1 TV.

Din primele informații, două persoane au murit, șase au fost transportate la spital, iar cinci sunt în afara oricărui pericol.

