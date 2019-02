Un microbuz S-A RĂSTURNAT în urmă cu puţin timp! Pasagerii, ieșiţi prin geam (VIDEO)

Alertă în Maramureş. Un microbuz plin cu pasageri s-a răsturnat pe DN 18, pe raza localității Moisei, în urmă cu puțin timp.

Potrivit primelor informații, şoferul unui microbuz a pierdut controlul volanului şi s-a răsturnat în şanţul din stânga direcţiei de mers, scrie vasiledale.ro.

În microbuz erau mai mulţi pasageri, care au reusit să iasă pe geam.

La faţa locului s-au deplasat chipaje de pompieri şi SMURD de la Vişeu de Sus.

