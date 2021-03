Un milion de persoane vaccinate anti-COVID-19 în România. Florin Cîțu: Vom putea porni cu faza a treia pe 15 martie. Rămâne ținta de a avea 10,4 milioane de români vaccinați la sfârșitul lui septembrie (VIDEO)

România a ajuns la pragul de un milion de persoane vaccinate anti-COVID-19. Persoana cu numărul un milion a primit vaccinul, miercuri, la Spitalul Universitar din Capitală, acolo unde a fost prezent și premierul Florin Cîțu. ”Veți vedea că lucrurile vor merge mult mai repede de acum încolo”, a dat asigurări șeful Guvernului, precizând că faza a treia a campaniei de vaccinare va începe pe 15 martie.

”Un moment la care în 27 decembrie ne uitam și voiam să vină cât mai repede. A venit. Am ajuns la persoana vaccinată cu numărul un milion. Veți vedea că lucrurile vor merge mult mai repede de acum încolo. Ținta era să avem aproape un milion până la sfârșitul lunii martie. (...) Doar în martie o să primim 2,6 milioane de doze, ceea ce înseamnă că vom putea porni cu faza a treia, (...) toată lumea în faza a treia pe 15 martie, deci vom porni vaccinarea generală. Rămâne în continuare ținta de a avea 10,4 milioane de români vaccinați la sfârșitul lui septembrie”, a spus Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.