Un minor s-a ales cu ordin de restricție, după ce și-a agresat iubita, în plină stradă. ”Ambulanța m-a dus la spital unde am stat cinci zile”

O adolescentă a cerut ordin de restricție pe numele iubitului ei, un minor în vârstă de 17 ani, din Constanța, care a bătut-o cu bestialitate, în plină stradă. Mai mult decât atât, băiatul a amenințat-o că îi omoară copilul și fratele.

Comportament revoltător al unui minor de 17 ani din Constanța

Gesturile violete nu sunt o noutate pentru tânărul de 17 ani, care și-a agresat iubita și în trecut. Cert este că de această dată, fata nu a mai tăcut și a mers să ceară ajutorul autorităților.

Tanţa, căci așa se numește adolescenta agresată de partenerul ei de viață, a solicitat în luna septembrie, la Judecătoria Constanţa, emiterea unui ordin de restricție pe numele iubitului său, Gilbert B., susţinând că a fost supusă unor agresiuni fizice de către acesta în nenumărate rânduri.

Ceea ce a făcut-o pe Tanța să rupă tăcerea și să depună plângere penală pe numele partenerului ei de viață a fost faptul că, de data aceasta, a avut nevoie de patru zile de spitalizare pentru a se recupera după bătăile pe care le-a încasat în văzul lumii.

”A spus că dacă îl bag la pușcărie îmi va omorî băiatul și pe fratele meu”

Pe lângă ordinul de restricție, aceasta a mai cerut instanței şi achitarea contravalorii cheltuielilor de spitalizare, în valoare de 2.114 lei.

”După ce m-a lovit el a plecat. Ambulanța m-a dus la spital unde am stat 5 zile. Când am ieșit am mai vorbit cu el, a spus că dacă îl bag la pușcărie îmi va omorî băiatul și pe fratele meu. Acum îmi este frica de el. A mai fost violent cu 2 luni in urmă, după ce ne-am certat, eram in stație la poarta 1, la linia de autobuz 44, atunci m-a bătut, dar nu l-am denunțat, am crezut că poate îi trece, atunci eram gravida cu el”, a declarat victima la audieri, conform replicaonline.ro.

Pe de altă parte, băiatul de 17 ani a negat acuzațiile ce i-au fost aduse. În momentul în care a fost adus în fața instanței, acesta a recunoscut că s-au certat, însă a subliniat că el nu a bătut-o, ci doar a împins-o. Mai mult, băiatul și-a acuzat iubita că s-a lovit singură.

„Se ține după mine de la 14 ani, acum am 17 ani. Vineri am fost cu ea, dar nu am lovit-o. M-am certat cu ea, eu am împins-o și a căzut jos, după care eu am plecat acasă”, a explicat acesta, în timp ce era audiat.

În cele din urmă, instanţa de judecată a apreciat că prezența bărbatului în apropierea reclamantei prezintă la acest moment un risc prea mare pentru integritatea fizică a acesteia şi a admis cererea femeii.

Prin urmare, procurorii au elaborat un ordin de restricție și au dispus ca minorul să păstreze o distanță minimă de 200 m față de Tanţa G., faţă de locuinţa şi locul de muncă ale acesteia.