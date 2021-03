Un morun de 140 de kilograme, eliberat în Dunăre. Polițiștii de frontieră au găsit peștele în căruța unor bărbați (VIDEO)

Polițiștii de frontieră au găsit un morun de 140 de kilograme în căruța unor bărbați din Isaccea, județul Tulcea, peștele fiind eliberat în Dunăre.

„Poliţiştii de frontieră tulceni au depistat în zona de competență doi cetăţeni români care transportau, într-un atelaj hipo, un morun de 140 kilograme. În data de 04.03.2020, în jurul orei 13.00, poliţiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Isaccea, județ Tulcea, acționând în baza unei informaţii, au oprit pentru control, pe raza localităţii Grindu, un atelaj hipo în care se aflau două persoane de sex masculin, în vârstă de 41, respectiv 61 ani, domiciliaţi pe raza judeţului Tulcea. În urma controlului, polițiștii de frontieră au descoperit, în atelaj, un sturion din specia morun, în stare vie, având greutatea de 140 kilograme şi o lungime de peste 2,50 metri”, potrivit unui comunicat de presă al Poliției de Frontieră.

Cei doi bărbaţi au declarat că, au pescuit peștele în fluviul Dunărea și intenționau să-l comercializeze.

Ulterior, peștele a fost redat mediului natural în prezența reprezentanților Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, a polițiștilor de frontieră şi a unuia dintre suspecți.

„În cauză polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea, transportul sau comercializarea sturionilor capturați pe teritoriul României din habitatele piscicole naturale, precum și a produselor și subproduselor obținute din aceștia, fără respectarea prevederilor legale în vigoare”, conform sursei.

