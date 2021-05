Un nou centru de vaccinare drive-thru, inaugurat în Capitală. Prefectul Alin Stoica: Suntem aproape 1.200.000 de bucureșteni vaccinați anti-COVID-19 (VIDEO)

Un nou centru de vaccinare drive-thru este inaugurat, vineri, în București. Centrul este amenajat în Sectorul 5, pe platoul Târgului Pucheni din Șoseaua Sălaj iar vaccinul administrat este cel produs de Pfizer/BioNTech. Prezent vineri dimineață la inaugurarea centrului, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a precizat că aproape 1,2 milioane de bucureșteni au fost vaccinați anti-COVID-19 până acum.

”Suntem aproape 1.200.000 de bucureșteni care suntem vaccinați. Lucrul acesta mă bucură. Este foarte bine. Și cu ajutorul centrelor drive-thru care sunt la periferia Bucureștiului sper să atragem cât mai mulți oameni la vaccinare și din județele limitrofe. Există un trafic foarte mare între județele limitrofe și București, iar aceste centre de vaccinare au capacitatea să-i primească și pe ei”, a spus Alin Stoica.

