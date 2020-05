Un nou episod de poluare masivă în Capitală. Garda de Mediu, de urgență la Lacul Băneasa, unde o cantitate uriașă de substanțe poluante a fost devărsată în apă: „Nu există niciun pericol de contaminare” (FOTO, VIDEO)

Un nou episod de poluare masivă în Capitală. Garda de Mediu s-a deplasat de urgență în zona Lacului Băneasa, unde o cantitate uriașă de substanțe poluante a fost devărsată în apă, și a susține că „nu există niciun pericol de contaminare”. Incidentul a fost anunțat de primarul general Gabriela Firea, duminică, pe Facebook, iar autorul incidentului din nordul Bucureștiului ar putea ajunge la închisoare dacă se dovedește că substanțele sunt periculoase, potrivit B1 TV.



„Poluare pe Lacul Băneasa! Poate fi o deversare de păcură sau altă substanță de la locuințele de pe malul lacului. Am închis stăvilarul spre Herăstrău. Garda de Mediu trebuie să afle urgent cine este poluatorul. În caz că nu are alte preocupări...”, a scris Gabriela Firea, duminică, pe Facebook.

În urma sesizării făcute de Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, comisarii Gărzii de Mediu s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că o cantitate mare de produse petroliere a ajuns în apele lacului. Aceștia au solicitat și sprijinul Apelor Române, care au prelevat probe pentru a identifica eventualele substanțe scurse și prejudiciul produs mediului.

„Pe de o parte, iau mostre de apă ca să vadă exact care este natura poluării și care este gravitatea ei. Pe de altă parte, s-a izolat acea pată de ulei care contaminează apa”, a declarat Mircea Fechet, secretar de stat în Ministerul Mediului

Demnitarul susține că, „dintr-o primă observație, dar neconfirmată de analizele de laborator, se pare că ar fi vorba de ulei alimentar. Garda de Mediu are instrucțiune, astăzi, să investigheze și să verifice toți agenții economici care ar putea să folosească în procesele de producție sau în alte procese ulei sau uleiuri de diferite tipuri, să verifice modul în care au gestionat acele uleiuri, pentru că ei au obligația legală să le predea către colectori autorizați”.

Totuși, spune reprezentantul Gărzii de Mediu, nu sunt motive de îngrijorare, nici în ceea ce privește viața peștilor, dar nici pentru lac în sine.

„Nu există niciun pericol de contaminare, în sensul că nu e pusă în pericol viața peștilor sau apa, lacul în sine”, a subliniat secretarul de stat Mircea Fechet.

