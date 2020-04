Un nou incident violent în Capitală. Miercuri dimineață, la ora 4.00, polițiștii au fost sesizați prin numărul de urgență 112, că un bărbat a ieșit dezbrăcat pe holul unui imobil din sectorul 1 al Bucureștiului și își amenința vecinii cu mai multe obiecte ascuțite, informează B1 TV. În momentul în care oamenii legii au ajuns la fața locului, bărbatul a devenit agresiv și a lovit un polițist, după care a fugit. Individul a fost prins la un etaj superior al clădirii, iar pentru a fi imobilizat, polițiștii l-au împușcat în picior. Ulterior, agresorul a decedat.

După incident, individul fusese transferat la Spitalul Elias din Capitală, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Diana Sarca, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, a declarat că polițiștul lovit de agresor este în stare bună.

”În urma intervenției, unul dintre colegii noștri a suferit anumite leziuni, a primit îngrijiri la fața locului și urmează să fie expertizat. La ora 4 dimineața, o persoană din acel imobil a sesizat că un bărbat îmbrăcat doar în lenjerie intimă amenință pe holuri și are asupra sa mai multe obiecte ascuțite. La fața locului s-au deplasat colegii de la Secția 5 și l-au localizat în interiorul complexului. În momentul în care i-a văzut pe polițiști, bărbatul ar fi devenit agresiv, a existat o altercație în care i-ar fi lovit pe polițiști, a reușit să fugă și a fost ulterior depistat în același complex, la un etaj superior. A continuat acest tip de comportament, a fost agresiv și a făcut amenințări. Acela a fost momentul în care unul dintre colegi a executat un foc cu armamentul din dotare. Bărbatul a decedat și cadavrul urmează să fie transportat la INML în vederea necropsiei. Din fericire, colegul nostru este într-o stare bună, urmează să mai primească îngrijiri medicale și să fie expertizat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei.

Cercetările în acest caz au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul omoruri din cadrul Poliției Capitalei pentru stabilirea cauzelor și a condițiilor în care s-a produs acest incident.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.