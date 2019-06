Un nou proiect social în Sectorul 5! Primarul Daniel Florea a inaugurat complexul multifuncțional “Sfântul Andrei” (VIDEO)

Sectorul 5 beneficiază începând de acum de un centru medical care vine în spijinul persoanelor cu venituri reduse, oameni ce nu îşi permit accesul la servicii medicale de calitate. Pentru a avea gratuitate la aceste facilităţi, locuitorii sectorului 5 trebuie totuşi să respecte câteva cerinţe.

Toate persoanele din sectorul 5 ce nu sunt înregistrate cu venituri, ce aparţin familiilor cu situaţii dificile din punct de vedere socio-economic sau care au venituri sub valoarea salariului minim garantat, inclusiv copiii acestora, vor putea beneficia începând de marți de servicii medicale gratuite în cadrul complexului multifuncţional „Sfântul Andrei".

“Avem norocul de a face lucruri care se fac pentru prima oară. A fost dificil, nu atât din punct de vedere tehnic, ci pentru că, la început, toată lumea găsea piedici. Iată! Dacă vrei să faci și gândești pozitiv se poate. Noi am demonstrat în scurt timp. La mai puțin de un an de când am luat decizia și am creat centrul am realizat acest lucru. E un vis devenit realitate. Oamenii cu venituri modeste care nu își pot permite stomatologie sau imagistică sau alte terapii găsesc aici alinarea.

Nu avem niciun gând să facem profit. Este un lucru îndreptat exclusiv către oamenii din sector care au nevoie de un loc unde să poată să fie tratați în cele mai bune condiții”, a declarat Daniel Florea, primarul Sectorului 5.

Acest proiect face parte dintr-un program amplu de modernizare şi ajutorare a comunităţii sectorului 5.