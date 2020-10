Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, că au fost depistate 4.848 de cazuri noi de COVID-19 la nivel național la un număr de 37.025 teste efectuate în 24 de ore, stabilindu-se astfel un nou record negativ. Numărul îmbolnăvirilor confirmate de pe teritoriul României de la izbucnirea crizei sanitare a urcat la 191.102. Numărul total de decese legate de această boală infecțioasă a urcat la 6.065, dintre care 69 în ultimele 24 de ore cuprinse în raportare, iar autoritățile au mai precizat că până la acest moment 137.835 de pacienți au fost declarați vindecați. În secțiile de Terapie Intensivă din țară sunt internate 766 de persoane infectate cu noul coronavirus.

Distribuția cazurilor, per județe, arată în felul următor: Alba 170 de cazuri noi (3743 de cazuri confirmate de la debutul pandemiei); Arad 132 (4026), Argeș 44 (6179), Bacău 158 (6935), Bihor 126 (4897), Bistrița-Năsăud 50(2054), Botoșani 55 (2432), Brașov 127 (8096), Brăila 30 (3062), Buzău 69 (3403), Caraș-Severin 69 (2125), Călărași 41 (1298), Cluj 343 (6315), Constanța 104 (4508), Covasna 37 (1782), Dâmbovița 128 (5409), Dolj 201 (4806), Galați 71 (5584), Giurgiu 24 (1588), Gorj 34 (2541), Harghita 97 (2178), Hunedoara 43 (3395), Ialomița 46 (1787), Iași 231 (8446), Ilfov 130 (4804), Maramureș 63 (3231), Mehedinți 55 (1796), Mureș 234 (3543), Neamț 88 (5016), Olt 45 (2858), Prahova 112 (8224), Satu Mare 64 (1262), Sălaj 145 (1671), Sibiu 130 (3807), Suceava 198 (8236), Teleorman 78 (2517), Timiș 176 (6344), Tulcea 22 (1257), Vaslui 83 (4272), Vâlcea 120 (3904), Vrancea 24 (3148). Cu o incidență de 3,25, Capitala are 650 de cazuri noi și 28479 per total, în timp ce pentru alte 144 de îmbolnăviri nu este precizată nicio zonă a țării.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 773 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Cea mai mare incidență a cazurilor de COVID-19 se întregistrează în Alba (3,26 la mia de locuitori în ultimele 14 zile), București (3,25) și Cluj (2,8), iar cea mai mică rată de infectare în Argeș (0,69 la mia de locuitori în ultimele 14 zile), Vrancea (0,76) și Mehedinți (0,77).

În intervalul 20.10.2020 (10:00) – 21.10.2020 (10:00) au fost raportate 69 de decese (44 bărbați și 25 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Ilfov și Municipiul București.

Dintre acestea, 10 decese a fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 de ani, 18 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 18 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 23 decese la categoria de peste 80 de ani.

Autoritățile au mai precizat că până la acest moment 137.835 de pacienți au fost declarați vindecați. În secțiile de Terapie Intensivă din țară sunt internate 766 de persoane infectate cu noul coronavirus.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.927.096 de teste. Dintre acestea, 37.025 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 22.388 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 14.637 la cerere.







În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 6.829 de cetățeni români au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19: 1.917 în Italia, 1.253 în Spania, 124 în Franța, 3.013 în Germania, 159 în Marea Britanie, 36 în Ungaria, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA, 122 în Austria, 22 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 8 în Elveția, 3 în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 93 în Grecia, 9 în Cipru, 2 în India, 2 în Ucraina, 7 în Emiratele Arabe Unite și câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Malta, Brazilia, Bulgaria, Kazakhstan, Suedia, Republica Congo, Qatar, Vatican și Portugalia. De la începutul epidemiei de COVID-19 și până la acest moment, 126 de cetățeni români aflați în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franța, 43 în Marea Britanie, 11 în Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveția, unul în SUA, unul în Brazilia, unul în Republica Congo și unul în Grecia, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați cu noul coronavirus, 797 au fost declarați vindecați: 677 în Germania, 90 în Grecia, 18 în Franța, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Namibia, unul în Luxemburg și unul în Tunisia.