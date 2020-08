Un nou set de măsuri pentru începerea anului școlar, în pregătire: Elevii ar putea avea ore de numai 30 de minute, iar masca ar putea fi obligatorie încă de la clasa I (VIDEO)

Autoritățile pregătesc un nou set de măsuri pentru începerea anului școlar în data de 14 septembrie, iar regulile propuse au fost cuprinse într-un proiect de ordonanță de urgență, care ar urma să fie adoptat de către Guvernul Orban până la finalul lunii august, potrivit B1 TV. Bilanțul prezentat luni de către Grupul de Comunicare Strategică a adus România la un număr total de 71.194 de cazuri confirmate de COVID-19 și 3.029 de decese legate de noul coronavirus.

