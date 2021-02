Un nou simptom al infecției cu SARS-CoV-2 a fost descoperit de un expert britanic. Ce este și cum se manifestă „Limba COVID”

De la debutul pandemiei, o serie de simptome ciudate ale COVID-19 au făcut înconjurul lumii. Pierderea gustului și mirosului a fost, în primăvara anului trecut, printre primele semne mai puțin obișnuite ale bolii, fiind chiar un semnal distinctiv. În prezent însă, un expert britanic anunță un nou simptom care ar putea indica o infecție cu SARS-CoV-2. Este vorba despre „limba COVID”, mai exact o serie de afte dureroase care au apărut în rândul pacienților depistați pozitiv, scrie Euronews.ro.

Cercetătorul britanic Tim Spector spune că a reamarcat această afecțiune în rândul unor pacienți diagnosticați cu COVID-19. El susține că a adunat date de la 4,5 milioane de oamei, din trei țări. Acesta explică faptul că a descoperit la aceștia un număr de 20 de simptome ale bolii, printre care și unele rare, care nu au mai fost prezentate până acum.

Limba COVID ar putea face parte dintr-o serie noua de simptome, mai puțin analizate în infecția cu noul coronavirus, după cum precizează sursa citată mai sus.

„Am adunat date de la 4,5 milioane de oameni din trei țări, care ne-au descris simptomele. Până acum am depistat peste 20 de simptome de COVID, între care unele rare, care nu au fost observate până acum”, a explicat profesorul Tim Spector.

Totodată, cercetătorul britanic estimează că o treime dintre pacienții care au avut COVID-19 au avut și o serie de simptome nespecifice.

Plenty of evidence from ZOE app users that Covid tongue was around from December 2019 so unlikely to be related to new strain - it just wasnt considered a symptom in the early days when we were told it was "bad flu" https://t.co/fG8QroJkONCât costă o vacanță în Maldive pentru 7 zile? Mulți români au mers pentru că prețurile sunt ieftine