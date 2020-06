Un nou sindrom asociat cu COVID-19 afectează copiii. Ce spun specialiștii

Sindromul inflamator multisistemic la copii (MIS-C), o maladie asociată noului coronavirus, a afectat cel puţin o mie de copii pe plan global.

Recent, două studii americane, publicate în New England Journal of Medicine (NEJM), oferă mai multe detalii despre această afecțiune, analizând 300 de copii şi tineri cu vârste sub 21 de ani, infectați cu COVID-19 (sau suspecți), scrie timesheraldonline.com

VEDETA DE LA ANTENA 1, BĂTUTĂ CRUNT: S-A APROPIAT ŞI M-A LOVIT CU PUMNUL... VEZI IMAGINILE TERORII !

Sindromul inflamator multisistemic la copii, 1000 de cazuri la nivel mondial

La nivel global, au fost raportate o mie de cazuri de îmbolnăviri la copii cu acest sindrom, în care sunt incluse şi cele vizate de studii. La jumătatea lunii mai erau raportate 230 de cazuri doar în Europa, dintre care două decese în Franţa şi Regatul Unit, precizează Michael Levin, cercetător la Imperial College din Londra.

În timp ce un studiu realizat pe plan naţional menţionează o durată medie de 25 de zile, alt studiu arată că majoritatea cazurilor s-au prezentat la o lună după vârful pandemiei în oraşul respectiv.

Grupele de vârstă cele mai afectate de MIS-C

Cu toate acestea, afecțiunea este considerată încă drept una foarte rară: 2 cazuri la 100.000 de persoane cu vârste sub 21 de ani. Potrivit cercetărilor, copiii de culoare, hispanici şi de origine indiană pot fi mai afectaţi în comparaţie cu copiii caucazieni.

În general, simptomele nu sunt respiratorii: peste 80% dintre copii suferă de fapt de tulburări gastrointestinale (dureri abdominale, greaţă sau vărsături, diaree), iar mulţi au prezentat erupţii cutanate, în special cei sub cinci ani.

Toţi au prezentat febră, cel mai adesea mai mult de patru sau cinci zile.

La 80% dintre aceştia, este afectat sistemul cardiovascular, iar între 8% şi 9%, pacienţii au dezvoltat un anevrism al arterelor coronariene.

Cei mai mulţi dintre copii aveau o stare bună de sănătate anterior şi nu prezentau factori de risc sau afecţiuni preexistente.

Dintre cazurile totale, 80% au fost internaţi la terapie intensivă, 20% au primit asistenţă respiratorie invazivă, iar 2% au decedat.

Sindromul inflamator multisystemic, similar cu COVID-19 sau boala Kawasaki

În cercetări, medicii au observat numeroase similitudini cu boala Kawasaki, care afectează în special nou-născuţii şi copiii foarte mici şi declanşează inflamaţii la nivelul vaselor sangvine, ce pot provoca probleme cardiace.

Așadar,, datele confirmă că MIS-C şi Kawasaki au puncte în comun, dar noul sindrom afectează în general copiii cu vârste mai mari şi se manifestă mai intens.

Dacă sindromul va fi legat de sistemul imunitar în urma studiilor, s-ar putea face o paralelă între afecțiunile întâlnite în cazul adulţilor bolnavi de COVID-19.

Legătura dintre boala Kawasaki și noul coronavirus în cazul copiilor

La sfârșitul lunii aprilie, medicii din cadrul Pediatric Intensive Care Society (PICS) din Marea Britanie observau „o creştere redusă în numărul de cazuri de copii bolnavi critic, ce prezintă un tablou clinic neobişnuit”, depistând în acest sens „o stare inflamatorie la nivelul mai multor sisteme”, aceste simptome fiind similare cu noul coronavirus.

Ulterior, cazurile de Kawasaki au fost confirmate și de medici pediatri din Italia, Spania, Belgia și Franța, cu toții recunoscând simptomele.

Boala Kawasaki afectează în general copiii cu vârste sub 5 ani, fiind caracterizată de o inflamare a vaselor de sânge din întreg organismul și putând duce la stop cardiac şi anevrism.

Boala Kawasaki determină ca vasele de sânge să se inflameze, afectând copiii sub cinci ani, în proporție de 80% și determinând complicații la inimă în cazul unui procent de 25% dintre pacienți.

Deși apariția bolii a fost pusă pe seama câtorva factori (infecțioși-virali/bacterieni, genetici, autoimuni), din păcate nu se cunoaște cauza ce determină această afecțiune.

Dacă boala nu este tratată, complicațiile pot fi fatale, în 2-3% din cazuri, avertizează medicii britanici.

Trei noi simptome ale coronavirusului

Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite ale Americii a identificat trei noi simptome ale infectării cu coronavirus: nasul care curge sau e congestionat, greața și diareea. Acestea pot apărea între două și 14 zile de la infectare.

Prima listă oficială de simptome ale COVID-19 includea tusea, febra sau frisoanele, oboseala, durerile musculare, dificultățile de respirație, durerea de cap, pierderea mirosului sau gustului și durerea în gât.

Simptomele se pot manifesta ușor sau sever, chiar și la două zile după infectare.

Depistarea infecției cu SARS-CoV-2 este cu atât mai dificilă cu cât acestea pot fi simptome și a altor boli. Cele trei noi simptome, de exemplu, mai pot indica o alergie la anumite medicații, o răceală sau diverse tipuri de infecții. Mai mult, unii oameni sunt infectați și pot transmite virusul și altora, dar nu manifestă niciun simptom.

Tom Frieden, fost președinte al Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, a declarat că numărul tot mai mare de cazuri întregistrate indică faptul că virusul se răspândește tot mai agresiv în comunitate. Situația este tot mai gravă și în America Centrală și de Sud, dar și în India.

„Virusul n-o să dispară pur și simplu. Noi trebuie să-l oprim. Dacă deschizi economia când numărul cazurilor încă e în creștere, așa cum au făcut multe state americane, e ca și cum te-ai lăsa prins singur în cârlig. Vei fi lovit din plin. Exact asta se întâmplă”, a declarat acesta, citat de Fox News.