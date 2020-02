Suspiciune de coronavirus la Reșița. Un tânăr care ar fi îngrijit o familie cu această boală la o clinica din Germania, unde a lucrat ca asistent medical, a ajuns noaptea trecută la spital, in stare gravă. Bărbatul a fost imediat izolat iar specialiştii i-au recoltat analize care au fost trimise în Capitală, relatează B1 TV.

Bărbatul a activat ca asistent medical în Munchen și a îngrijit mai multe persoane infectate cu coronavirus. El a fost echipat corespunzător atunci când a intrat în contact cu bolnavii.

Bărbatul a venit pe 7 februarie, în Reșița, la părinți lui, a vizitat-o și pe sora lui la Gărâna și a mers la schi la Semenic, în Caraș-Severin.

Asistentul medical a început să aibă recent febră și alte simptome specifice infecției cu coronavirus.

Dacă testele confirmă infecția cu coronavirus, pacinetul va fi transferat la București pentru un tratament corespunzător.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.