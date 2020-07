Se anunță încă un sfârșit de săptămână aglomerat pe litoral, în ciuda exploziei de cazuri de coronavirus din România. Ca în fiecare weekend de vară, încă de sâmbătă dimineaţa se circulă intens pe Autostrada Soarelui. Din păcate, însă, au avut loc şi mai multe accidente. O femeie a murit, după motocicleta pe care se afla a fost lovită de o maşină. Tot pe autostrada A2 a avut loc şi un carambol în care au fost implicate cinci autovehicule.

La ora transmiterii acestei știri, traficul rutier pe autostrada Bucureşti-Constanţa este intens, iar pe unele tronsoane se circulă în coloană. Iar încă de la primele ore au avut loc și incidente în trafic.

”Circulația este oprita pe sensul către litoral al autostrazii A2 București – Constanța, la kilometrul 99, în zona localității Dragoș Vodă, din județul Călărași, după ce a avut loc o coliziune între un autoturism și o motocicletă”, a declarat Alexandru Andronache, purtător de cuvânt al Centrului Infotrafic, într-o intervenție telefonică pentru Știrile B1 TV.

În urma accidentului, o femeie a murit, după ce motocicleta pe care se afla a fost lovită de o maşină. Motociclistului i-a fost secţionat un picior în urma impactului violent.

Tot sâmbătă dimineața, un carambol cu cinci maşini a avut loc tot pe Autostrada Soarelui, pe sensul către litoral, la kilometrul 103, în zona localităţii Drajna, din judeţul Călăraşi.

”S-a produs un carambol în care au fost implicate cinci autoturisme. O persoană a suferit leziuni. Aceasta primește îngirjiri medicale la fața locului”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al Infotrafic.

Autoritățile anunţă că valorile traficului sunt în creştere pe sensul către litoral al autostrăzii A2 Bucureşti-Constanţa, dinspre Centura Capitalei către Constanţa, la nodul rutier din zona comunei Glina, judeţul Ilfov.

