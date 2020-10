Un pacient cu Covid-19 a decedat la două luni după ce a fost externat din spital. ''Vă rugăm să ascultați autoritățile, ca să putem opri acest virus''

Un pacient din Marea Britanie a decedat la două luni după ce a fost externat din spital. Aceasta a fost infectat cu Covid-19.

Bărbatul în vârstă de 47 de ani a stat două luni în terapie intensivă și a fost externat când s-a simțit mai bine, conform Daily Mail.

Familia crede că moartea bărbatului a fost legată de complicații care persistă după ce a fost vindecat.

„Covid-19 nu este un motiv în sine pentru a trimite o moarte unui legist.”, conform îndrumărilor guvernamentale.

Inflamația organelor vitale, inclusiv inima, ficatul, rinichii și creierul, poate rezulta dintr-o criză a bolii, precum și dificultăți de respirație, epuizare și slăbiciune.

„Eram sigur că voi muri. Cum vă pot mulțumi că mi-ați salvat viața?”, a spus bărbatul, când a fost externat.

Soția acestuia spune că a rămas cu probleme chiar și după externare

„Nu a mai fost același om. Rămânea des fără aer. A fost luat prea curând de lângă noi. Vă rugăm să ascultați autoritățile, ca să putem opri acest virus", a mai adăugat soția lui.

