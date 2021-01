Un polițist a fost înjunghiat în abdomen în timpul unei intervenții, la Eforie / Prima reacție a ministrului Internelor, Lucian Bode (VIDEO)

Un polițist în vârstă de 32 de ani a fost înjunghiat în abdomen marți seară în timpul unei intervenții. Totul s-a întâmplat în Eforie Nord, unde polițiștii și jandarmii au intevenit în urma unui apel la 112 prin care era semnalat un scandal.

La fața locului se afla un bărbat recalcitrant pe care oamenii legii au încercat să-l imobilizeze. În acel moment, individul l-a înjunghiat pe unul dintre polițiști, după care a fugit.

Polițiștii au tras mai multe focuri de armă în plan vertical pentru a-l opri pe bărbat însă, potrivit presei locale, acesta nu a fost găsit deocamdată. Este vorba despre un bărbat de 42 de ani a cărui identitate este cunoscută.

Polițistul rănit a fost transportat la spital și este conștient.

Prezent, marți seară, în cadrul emisiunii "Dosar de politician", ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a avut o primă reacție cu privire la acest subiect.

”Este foarte trist ce s-a întâmplat în această seară. În 2010, eu am fost, în calitate de deputat, inițiatorul modificării unui articol din Codul Penal, prin care fapta de ultraj nu mai poate fi pedepsită cu amendă. Până în 2010, la ultraj aveai reținere, pușcărie sau amendă.

Doi polițiști tineri au fost bătuți de niște indivizi certați ci legea, în județul Sălaj, în două comune cu probleme în anumite comunități. Au fost bătuți cu bestialitate și atunci, împreună cu sindicatele din Poliție am propus și Parlamentul a adoptat modificarea articolului legat de ultraj. Acum, în astfel de situații făptașul este reținut și nu mai poate fi pedepsit cu amendă. Voi urmări ce se întâmplă cu tânărul polițist, mă rog pemntru viața lui, să nu fie pusă în pericol”, a spus Bode.

Referindu-se la problema crimei organizare, șeful MAI a precizat: „Din păcate, aceste lucruri nu ne fac deloc cinste și am toată determinarea să limitez la minimun acest fenomen”.

