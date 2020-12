Un polițist din București a refuzat o mită de 15.000 de lei (VIDEO)

O tânără din București a vrut să mituiască un polițist cu suma de 15.000 de lei, după ce agentul îl prinsese beat la volan pe iubitul ei. Aceasta a încercat să ii ofere bani agentului, pentru a trece cu vedere fapta bărbatului, informează B1 TV.

Agentul de poliție al Municipiului București l-a oprit pe bărbat în trafic și a constatat că acesta era sub influența băuturilor alcoolice. Inițial, iubita bărbatului a încercat să îl mituiască pe polițist cu suma de 10.000 de lei.

Polițistul a denunțat fapta femeii imediat după ce bărbatul aflat în stare de ebrietate a fugit de la recoltarea probelor de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.