Un preot din Cluj a făcut scandal în timpul unei înmormântări. Nu ar fi început slujba fără scuze și ar fi pretins să îi fie pupate mâinile (VIDEO)

Scenele haluciante au avut loc în satul clujean Tăuți, unde un preot ortodox a început un scandal în plină slujbă de înmormântare. Subiectul disputei pare să fi fost taxa pentru locul de veci, pe care familia defunctului trebuia să o achite.

Taxa pe locul de veci ar fi de 5.000 de lei, iar familia refuză să o plătească. În acest context, preotul ortodox Florin Parască a pornit un întreg scandal, chiar înainte de înmormântare. Părintele a pretins să i se ceară scuze, dar mai ales să îi fie pupate mâinile de către familie.

Părintele din comuna Tăuți, județul Cluj a fost filmat de mai mulți enoriași, în timpul unei înmormântări. Preotul a făcut un întreg scandal, cu privire la taxa pentru locul de veci. Acesta s-a certat ca la ușa cortului cu o familie ce își conducea pe ultiumul drum o rudă decedată la 86 de ani.

În filmarea publicată de către Foaiatransilvană.ro, preotul amenință că nu va începe sluja de înmormântare până când familia defunctului nu avea să își ceară scuze și chiar să îi pupe mâna.

„Nu încep slujba de înmormântare până când familia nu-şi cere iertare pentru modul urât în care s-a comportat cu mine în ultimele trei zile”, a spus părintele Florin Pască în filmare publicată de către sursa citată.

După ce membrii familiei și-au cerut scuze părintelui, acesta și-a întins mâinile spre a-i fi pupate, în plină pandemie. Odată ce a fost apostrofat de mai multe persoane prezente la înmormântare, preotul din Tăuți a explicat că „Biserica are rânduiala ei ca orice instituţie. Eu ce vreau cu treaba asta, ca pacea să se aşeze peste noi. Şi eu sunt tulburat şi şi dânşii. Ei îşi cer iertare şi eu îi iert. Acum toţi suntem tensionaţi dar în timp se pot întâmpla lucruri urâte şi neplăcute. Sunteţi oaneni în vârstă şi aţi văzut câte necazuri se pot întâmpla în viaţa unei familii, când o familie se răscoală asupra bisericii. De aceea vă spun haideţi să fie cu duh de pace, să ne iertăm şi şi să putem slujim în tihnă că altfel eu nu pot să slujesc. Dumnezeu să vă ierte şi să ridice blestemul asupra familie dvs. şi asupra urmaşilor şi să îl şteargă. Pentru că modul în care v-aţi comportat în aceste trei zile mi-aţi mâhnit sufletul. Nu m-aţi înţeles. Mi-aţi făcut reclamaţii. M-aţi ponegrit la tot satul. Aţi ajuns tot la cuvintele mele”, a explicat părintele, potrivit sursei citate mai sus.

Potrivit sursei citate mai sus, întregul conflict a pornit de la faptul că familia nu și-ar mai fi achitat taxa pentru locul de veci, iar părintele ar fi condiționat slujba de înmormântare de plata acestei taxe. Mai exact o sumă de 5.000 de lei.

„Defuncta are loc de veci în cimitirul din Tăuţi, unde este îngropat din 1986, soţul ei. Preotul nu a vrut să oficieze slujba de înhumare până nu a primit suma de 5.000 de lei, o sumă mare pentru oricine în ziua de azi. Familia a fost de acord să îi dea 3.500 de lei dar el nu şi nu. Apoi la slujba de înmormântare nu a vrut să o înceapă până când familia nu şi-a cerut iertare, ba mai mult să îi sărute şi mâna. A fost şi cu blesteme”, a povestit o persoană prezentă la înmormântarea cu pricina, pentru Foaiatransilvana.ro.

„Nu pot să spun decât că acest comportament este regretabil. Nu ne-am fi dorit ca el să se producă nicărieri, cu atât mai mult în Mitropolia noastră și cu atât mai mult din partea părintelui Florin Parască, care totuși este un preot tânăr și cu speranță în viitor. Această atitudine a lui nu dovedește doar lipsa de tact, ci și încalcă în mod repetat hotărârile Sfânului Sinod, care interzic cu desăvârșire condiționarea săvârșirii slujbei înmormântării, de plate vreunei taxe. Așa că Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a analizat toate aspectele acestui caz și în conformitate cu articolul 159 din Statulu pentru organizarea bisericii ortodoxe, a decis ca preotul Florin Parasca să primească sancțiunea disciplinară, să restituie suma primită familiei îndoliate și să își ceară scuze în mod public”, Bogdan Invanov, purtător de cuvânt al Mitropoliei Clujului.

Din spusele purtătorului de cuvânt al Mitropoliei Clujului, preotul ortodox din localitatea Tăuți nu ar mai fi avut momente de furie sau scandaluri în care să fi fost implicat. „Nu nu, din contră, toate sancțiunile disciplinare trebuiesc luate gradat și ținând cont și de trecutul lui. Este un preot care nu a avut niciun fel de abatere disciplinară până acum. La această parohie slujește de aproximativ 2 ani și nu au fost probleme. A fost un preot prezent în comunitate, a avut și evenimente culturale și evenimente filntropice”, a detaliat purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Clujului, pe B1 TV.

Mitropolia Clujului s-a sesizat în urma reclamațiilor făcute de către enoriași, dar cel puțin până la un punct ar fi părut aplanat conflictul, a mai explicat purtătorul de cuvânt.

