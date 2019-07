Un protestatar de la Penitanciarul Rahova a scăpat porumbelul: ”Eu pentru Liviu Dragnea AM FURA... AM VOTAT!” (VIDEO)

Decizia Curții Constituționale, care a declarat nelegale completurile formate din judecători nespecializați pe fapte de corupție, tulbură apele și la Penitenciarul Rahova, unde este încarcerat Liviu Dragnea.

Câteva zeci de persoane, s-au adunat în fața penitenciarului, pentru a-l susține pentru fostul șef al PSD, condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul Angajarilor fictive de la Protecţia Copilului Teleorman.

Iar un protestatar l-a susținut cu atâta înflăcărare pe fostul lider PSD încât a scăpat porumbelul...

”Eu pentru Liviu Dragnea am fura... am votat și mi s-a furat și votul și mi-a arestat și patriotul”, a declarat un bărbat.

