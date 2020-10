Un protestatar gazat şi rănit la picior de o grenadă, în timpul intervenției jandarmilor la protestul din 10 august 2018, cere în instanţă redeschiderea anchetei şi cu privire la decidenţii politici, Carmen Dan şi Liviu Dragnea, nu doar pentru şefii Jandarmeriei, informează G4 Media.

Victimă a violențelor care au avut loc în urmă cu doi ani în Piața Victoriei, bărbatul a decis să ceară în instanță redeschiderea urmăririi penale inclusiv pe numele lui Liviu Dragnea, Carmen Dan și Speranța Cliseru, fostul prefect al Capitalei. În opinia bărbatului, și ei au fost resposanbili de violențele comise în timpul protestului din 10 august 2018. Asta pentru că, fie au dat ordine în mod direct, fie indirect. Urmează ca magistrații de la Tribunalul București să se pronunțe în privința acestei solicitări, care se judecă miercuri.

Dosarul 10 august a fost clasat de procurorul de caz de la DIICOT în vara acestui an. Ulterior, fosta șefă a DIICOT, Giorgiana Hosu, a decis să ceară redeschiderea urmăririi penale în acest caz, însă solicitarea era formulată doar cu referire la foștii șefi ai Jandarmeriei Române.

„Cercetările s-au efectuat în lipsa unei anchete a factorilor decidenţi. Este evident că abuzurile exercitate au fost clădite prin constituirea unui grup infracțional organizat, iar şefii jandarmilor ce au acţionat abuziv au urmat un ordin clar în acest sens de la factorii decizionali la momentul respectiv, adică Liviu Dragnea, fostul ministru de interne Carmen Dan, fostul prefect, Speranța Cliseru, col. Paraschiv Cătălin şi alţii din coaliţia PSD-ALDE. Clasarea unor fapte neelucidate, clasare axată pe apărarea sfidătoare, prin omisiune, a factorilor decizionali vinovaţi de cursul evenimentelor din 10-11 august 2018, fără nicio justificare sau motivare legală, este de neeacceptat într-un stat democratic”, a declarat pentru G4media.ro avocata Lucia Crăciuneanu, sora bărbatului care a fost gazat și rănit în Piața Victoriei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.