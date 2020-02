Un român plasat în carantină, acasă, după o vizită în Italia dezvăluie hibele sistemului: "A doua zi după ore de așteptări, am hotărât să sun la 112"

Un gălățean plasat în carantină la domiciliu împreună cu soția sa după ce s-au întors recent din Italia a scos la iveală într-o postare pe Facebook cât de nepregătite sunt de fapt autoritățile din România în aplicarea carantinei.

Pentru Marius Gabriel Lungeanu aplicarea carantinei după ce s-a întors din Veneția, regiune afectată de epidemie, a fost o adevărată aventură care arată hibele sistemului medical și că autoritățile sunt în general depășite de această situație.

Autoritățile au monitorizat telefonic situația și s-au bazat exclusiv pe declarațiile făcute de gălățean, fără să verifice respectarea efectivă a măsurilor. Asta deși acesta ar fi putut intra zilnic în contact cu peste 1.000 de persoane.

"Din punctul meu de vedere situatia este altfel. Prin jobul meu, as fi intrat zilnic in contact cu minimum 1000 de persoane pe zi. Sotia este farmacist, de asemenea ar fi intrat in contact cu foarte multe persoane, care sunt deja cu complicatii din punct de vedere medical iar contactul cu noul virus ar fi fost devastator pentru acestia", a scris gălățeanul pe Facebook.

Primele probleme ale sistemului consemnate de gălățean au avut loc încă d ela vamă unde a trebuit să se autosesizeze și să anunțe voluntar că vine dintr-o zonă cu focar. Deși i s-a spus că va fi contactat pentru a fi testat, acest lucru nu s-a întamplat. Tot el a trebuit să sune la 112 pentru a anunța autoritățile.

"Dupa vacanta avuta in Europa si terminata in Venetia, teama/ingrijorarea m-au facut sa revin in tara.

Fiind cu masina si ajuns in vama, m-am lovit de prima nepasare a sistemului, unde a trebuit sa ma autosesizez si sa anunt autoritatile ca vin dintr-o zona cu focar si sa se consemneze acest lucru. Am fost apoi linistit, ca odata ajuns acasa, voi fi contactat de cineva si testat, daca sunt sau nu purtator. A doua zi dupa ore de asteptari, am hotarat sa sun la 112. Amabil, interlocutorul ma calmeaza si imi spune sa ma pregatesc, pentru ca o ambulanta ne va prelua si duce la spital pentru analize. Nu fabulez, conversatii inregistrate in sistemul lor.

Trec alte ore cand pentru prima data, o banala convorbire telefonica, imi trezeste simturile, ma aduce in realitate. Imi dau seama ca traiesc in Romania.

Convorbirea este simpla. Doamna se prezinta, spune ca este de la DSP iar incepand cu acel moment sunt consemnat in carantina la domiciliu", a scris Marius Gabriel Lungeanu pe Facebook.

Acesta a mai precizat că autoritățile nu au fost deloc interesate de modul în care se va realiza aprovizionarea sa și a soției sale în timpul carantinei sau cum va măsura simtomele.

"Multe intrebari pe care autoritatile, nici acum nu le-au adresat:

- Cine va poate aproviziona? (in cazul in care sunt depistat pozitiv si avem scapari in tehnica primitiva de a primi mancare)

- Cine va aprovizioneaza cunoaste riscurile, cunoaste modalitatile prin care va pot furniza produsele necesare?

- Cu ce va luati tensiunea?

- Cu ce va luati temperatura?

- Cu ce va luati pulsul?

Lista poate continua.

In schimb, dupa inca o zi de carantina suntem pozitivi. Lista de prieteni a crescut substantial, unul chiar m-a rugat sa-l imprumut cu bani iar altul s-a oferit sa-mi spele masina. Nu ii cunosc dar par a fi de treaba.

De maine, am hotarat sa ne apucam de sport. Azi am inceput cu mancatul.

Gogosi asa cum doar mama le face, pardon sotia. Paste carbonara iar la cate pachete mai avem cred ca acelasi meniu si maine. Pe seara o portie de clatite, doar na, de maine ne apucam de sport.

Cu privire la sanatate, doar mici dureri de cap.

Sotia? Stiam ca sarcinile difera. Prima sarcina a fost asa de usoara incat a trecut neobservata, acum… asteptam sa vad ce e mai rau la o femeie dar uimitor, sotia mea e perfecta ;) (mai avem zile de stat impreuna 24/24). Azi am fost trezit cu un cappuccino.

Sper sa nu se ajunga la pofte…

In ceea ce priveste concediul medical, am rezolvat-o. HR dragut in ambele companii. Intre timp, institutiile s-au pus la punct cu o procedura standard pentru cei carantinati.

Multumesc tuturor celor care ne-au fost alaturi si ne-au sarit in ajutor. Tuturor celor care ne-au transmis gandurile lor bune", a mai precizat gălățeanul.