Un român, scos din carantină de judecătorii din Baia Mare. Bărbatul revenise în țară dintr-o zonă roșie, dar nu a fost de acord cu măsura preventivă și a atacat-o în instanță (VIDEO)

Un român plasat în carantină instituționalizată în 13 iunie nu a fost de acord cu măsura și a ajuns în instanță, iar judecătorii din Baia Mare i-au dat câștig de cauză. Deși decizia e una în primă instanță și poate fi atacată, ea este executorie și, în aceste momente, bărbatul nu se mai află în carantină instituționalizată.



Românul revenise în România dintr-o zonă roșie, astfel că autoritățile l-au plasat, în 13 iunie, în carantină instituționalizată. Pentru că nu a fost de acord cu măsura, el a atacat-o în instanță, iar magistrații băimăreni i-au dat dreptate. Cum decizia a fost una executorie, bărbatul nu se mai află în carantină instituționalizată. Sentința e în primă instanță și poate fi atacată.

Potrivit B1 TV, decizia dată de judecătorii din Baia Mare ar putea fi folosită drept precedent în justiție, pentru alte instanțe care vor avea dee soluționat dosare asemănătoare.

