Un român și iubita lui, asasinați în Costa Rica: Atacul în stil mafiot, surprins de camerele de supraveghere (VIDEO) 

Un român şi iubita lui, un model de succes, au fost asasinaţi la comandă în Costa Rica. Cei doi se aflau într-un autoturism în momentul în care au fost atacaţi de doi indivizi aflaţi pe o motocicletă. Pe imaginile suprinse de camerele de supraveghere se observă exact scena desprinsă parcă din filmele de acţiune.

Presa din Costa Rica a difuzat imagini în care se poate vedea cum doi motocicliști se apropie de mașina în care se aflau cei doi și au început să tragă. Românul Ionuţ George Otelac, de 38 de ani, și iubita lui, Raquel Gamboa, în vârstă de 25 de ani, au fost uciși pe loc.

Totul s-a întâmplat pe un bulevard din Alajuelita, iar după ce au deschis focul, atacatorii s-au făcut nevăzuți.

De asemenea, presa din Costa Rica notează că românul ar fi avut în trecut probleme cu legea. El a fost arestat în 2001 după ce a fost prins pe aeroportul din Juan Santamaria în timp ce încerca să transporte 20 de kilograme de cocaină în sticle de vin.

