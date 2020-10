Diplomatul român Cosmin Boiangiu a fost ales la conducerea Autorităţii Europene a Muncii. El va ocupa funcția de director executiv al Autorității. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, printr-un mesaj publicat pe Twitter.

"România a câştigat azi alegerile pentru conducerea executivă a Autorităţii Europene a Muncii. Călduroase felicitări diplomatului Cosmin Boiangiu pentru această binemeritată funcţie! Este o reuşită mare pentru diplomaţia română şi o veste excelentă pentru agenda socială a Uniunii Europene", a scris Bogdan Aurescu.

Un român va conduce Autoritatea Europeană pentru Muncă: Cosmin Boiangiu, ales în funcția de director executiv al instituției

Romania just won today t/elections for t/top executive position of t/European Labour Authority @EU_ELA! Warm congratulations to t/RO diplomat @CosminBoiangiu for this well-deserved position! Great achievement for t/Romanian diplomacy and excellent news for t/EU social agenda!