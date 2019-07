Un simbol al rezistenței anticomuniste A MURIT! Femeia împlinise recent 100 de ani

Elena Ion Arnăuțoiu, sora fraților Toma și Petre Arnăuțoiu, conducătorii grupului de rezistență anticomunistă „Haiducii Muscelului”, s-a stins din viață, la puțin timp după împlinirea vârstei de 100 de ani, potrivit infoprut.ro.

Partizana anticomunistă s-a născut la 12 aprilie 1919 și avea să fie arestată pentru prima oară în decembrie 1950 - atunci când era închisă până în februarie 1953, la Ocnele Mari, Pipera și Ghencea.

După prinderea fraților său, Toma și Petru, Elena a fost din arestată în 22 iunie 1958 și anchetată la Securitatea din Pitești. A fost condamantă, prin sentința Tribunalului Militar București, la 5 ani închisoare corecțională pentru „omisiune de denunț”, fiind închisă la Pitești, Jilava, Miercurea Ciuc și Arad. A fost eliberată în 21 februarie 1962.