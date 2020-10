Un spital modular COVID de 3 milioane de euro a intrat la apă în Bacău. Unitatea nu a fost dată nici acum în folosință (VIDEO)

În timp ce secţiile ATI sunt pline de pacienţi infectaţi cu Sars-Cov-2, în Bacău există încă din luna mai o unitate modulară, care nici acum nu a fost dată în folosinţă. Spitalul modular a început chiar să se degradeze din cauza furtunilor care au lovit Moldova în ultimele seri.

Spitalul Militar amplasat în baza Letea din Municipiul Bacău nu este funcţional nici la această dată. Acesta a fost montat în Bacau pe 24 mai 2020, iar după aproape 5 luni, spitalul nu este operational.

Ca lucrurile să meargă şi mai bine, ploile toride din această perioadă au inundat spitalul, care şi aşa stătea nefolosit. Iar o parte din corturile montate la Letea au fost dărâmate sub greutatea apelor.

Paradoxul este dat de faptul că Bacaul este sub „cod rosu" de COVID-19, fiind din ce în ce mai multe cazuri, iar paturile ATI sunt ocupate in totalitate.

Mai grav este că în ultima săptămână, un bolnav COVID-19 a fost transportat la Botoţani, întrucât nu i se mai putea acorda asistenţă în judeţul Bacău.

Pare că cetăţenii s-au resemnat cu astfel de lucruri.

Statul a cheltuit pentru acest spital 12 milioane de lei + TVA, adică în jur de 3 milioane de euro.

