Un student din Iaşi îşi ameninţă profesorul cu moartea: 'Îţi tai capul cu acest cuţit de cinci kile!' (VIDEO)

În ultima perioadă, pe reţelele de socializare au început să apară din ce în ce mai multe filmări în care oamenii recurg la violenţe verbale şi fizice şi la ameninţări. Este şi cazul unui student la Facultatea de Informatică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi, al cărui mesaj video a devenit viral într-un timp foarte scurt. Nemulţumit de modul în care profesorul de statistică l-a eveluat, studentul l-a ameninţat cu moartea pe profesorul său. Vă avertizăm că urmează imagini şi detalii cu un puternic impact emoţional.

