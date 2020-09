Un tablou al artistului stradal Bansky, licitat la peste 5 milioane de euro. Cât a costat cea mai scumpă lucrare a sa (FOTO)

Artistul britanic Banksy este considerat unul dintre cei mai talentaţi artiști stradali. Lucrările sale sunt licitate cu preţuri colosale, care depășesc câteva milioane de euro.



Un tablou semnat de Bansky, vândut cu peste 5 milioane de euro

Tabloul lui Claude Monet – ”Crini de apă” – în versiunea lui Bansky, va fi scos la licitație la galeria Sothebys din Londra, pe 21 octombrie, la un preț estimat între 3.270.000 și 5.450.000 de euro, notează The Gurdian.

În lucrarea „Show me the Monet”, lucrată în 2005, artistul stradal se inspiră din celebrul tablou al pictorului francez, adăugând cărucioare de cumpărături răsturnate și un con de dirijare a traficului.

„În opera lui Bansky e vorba de nepăsarea societății față de mediu și de față de excesele de consum”, a explicat Alex Branczik, șeful departaentului de artă contemporană de la Sothebys.

Bansky, cunoscut pentru lucrările încărcate de mesaje politice

Lucrările artistice ale lui Bansky, încărcate de critică politică și social, au fost pictate în special pe străzi, pe pereți sau pe poduri din orașe din întreaga lume, unde pot avea și cea mai mare expunere.

„Cimpanzeii din Parlamentul britanic”, tabloul realizat de Bansky în 2009, înfăţişând parlamentari britanici drept cimpanzei. s-a vândut anul trecut pentru 12,7 milioane de dolari la o licitaţie Sothebys din Londra.

Acesta este cel mai mare preţ obţinut vreodată de un tablou semnat de Banksy.

Expoziția „The Art of Bansky”, în interiorul Arcului de Triumf din București

La sfârșitul anului trecut, bucureștenii au putut admira expoziţia „The Art of Banksy", cu lucrările celui mai controversat şi provocator artist graffiti, ce cuprinde peste 50 de tablouri, fotografii, şabloane (stencil-uri), obiecte 3D şi clipuri video realizate după originalele artistului, în interiorul Arcului de Triumf.

Oamenii au putut admira celebre imagini precum "Girl with Ballon", "Bomb Hugger", "Police Kids", "Pulp Fiction", "Laugh Now", Monkey Queen", "Soup Can", "Flower Thrower".

Oana Zaharia, director al Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, a declarat că expoziţia reprezintă "un proiect îndrăzneţ" care combină, într-un fel, arta modernă cu clasicul Arcului de Triumf.

„Ideea este să aducem să viziteze acest monument cât mai mulţi tineri. Expoziţia în sine este un curent în întreaga lume la acest moment cu acest autor necunoscut, Bansky. (...) Aceasta transmite un mesaj într-un mod foarte frumos (...) şi îl transmite către tineri, pentru că ei sunt cei care se uită mai mult după grafitti. (...) Ideea de la care am plecat este să reuşim prin tematica expoziţiei şi prin faptul că este artă modernă (...) să aducem tineri care să viziteze monumentul, tineri care poate altfel nu ar veni. (...) E o combinaţie care sper să-i aducă într-un număr cât mai mare", spunea aceasta la vremea respectivă.