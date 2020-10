Un tablou de Adrian Ghenie s-a vândut la Hong Kong pentru 6 milioane de euro

O lucrare a artistului român, Adrian Ghenie, intitulată Lidless Eye, datată 2016-2018, a fost vândută marți seară la Hong Kong, în cadrul unei licitații a casei Sotheby's, pentru prețul final de 54,92 milioane de dolari, echivalentul a 6 milioane de euro.

Lucrarea vândută face parte dintr-o serie celebră de ”autoportrete” ale artistului, în care acesta se (re)imaginează ca unul din idolii săi din lumea artei, și anume Vincent van Gogh, conform Profit.ro.

După cum remarcă casa de licitații Sotheby’s, Ghenie a reinventat astfel genul ”autoportretului” sau portretului, lucrări ale sale având în centru personaje ilustre precum Charles Darwin, Marcel Duchamp, Stan Laurel și Oliver Hardy, Elvis Presley, dar și de o notorietate mai puțin fastă, precum Hitler, Lenin sau Stalin.

Record stabilit pentru un pictor român





În 2016, tabloul Nickelodeon, care fusese expus și la Muzeul Național de Artă Contemporană din București, într-o expoziție personală a lui Adrian Ghenie, a fost vândut pentru prețul record de 7,1 milioane lire sterline, adică echivalentul a 9 milioane de dolari americani, la data respectivă.

Ofertele au depășit, astfel, cu mult, estimarea casei Christie’s, care evaluase lucrarea la aproximativ 1,5 milioane de lire sterline.

Alte două tablouri de Adrian Ghenie, vândute de casa Sotheby’s cu peste 3 milioane de euro

Reamintim faptul că în urmă cu ceva timp, două tablouri semnate de Adrian Ghenie au fost vândute de casa Sotheby’s cu peste 3 milioane de euro, fapt ce a ridicat nivelul de încredere al investitorilor în valoarea artistică, dar și de piață a artistului român.

Prima lucrare a artistului Adrian Ghenie, intitulată ”The Hunted” (2010), care era estimată între 400.000 şi 600.000 de lire sterline, a fost achizitionaţă la preţul de 1.865.000 de lire (2.255.955 euro).

Lucrarea a fost expusă la Berlin, în cadrul Galerie Judin, în Londra, la Haunch of Venison şi în Florenţa la Centrul Contemporan de Cultură Storzzina, Fondazione Palazzo Strozzi şi în cadrul expoziţiei ”Francis Bacon and the Existential Condition in Contemporary Art”.

A doua lucrare prezentată în licitaţia de la Londra a fost un autoportret intitulat ”Self-portrait as a monkey” (2011). Lucrarea era estimată între 150.000 şi 200.000 de lire sterline, iar vânzarea a fost finalizată la 665.000 de lire sterline (804.402 euro).

Licitaţia Contemporary Art Evening Auction de la Londra a cuprins 47 de lucrări de artă a câtorva dintre cei mai influenţi artişti ai secolelor XX-XXI şi a totalizat vânzări de 52.194.000 milioane de lire sterline.

În multe din lucrările sale, Ghenie a prezentat personalităţi istorice, între care Adolf Hitler, Josef Mengele, dar şi Charles Darwin.

În vârstă de 43 de ani, Adrian Ghenie s-a născut în anul 1977 la Baia Mare şi a absolvit Universitatea de Artă şi Design din Cluj, în anul 2001.