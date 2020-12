Un tânăr a făcut scandal într-un mall din Buzău. A fost luat de polițiști după ce chiar el a sunat la 112 (VIDEO)

Scandal într-un mall din municipiul Buzău. Un tânăr de 29 de ani a fost scos de poliție din mâinile agenților de pază. Bărbatul a ajuns în atenția bodyguarzilor deoarece a fost recalcitrant și a amenințat cu cuțitul, informează B1 TV.

Protagonistul incidentului este din Constanța și nu era la prima vizită în mallul buzoian. Acesta venea adesea pentru a cerși mâncare și bani. Agenții de pază erau deja obișnuiți cu bărbatul și l-au recunoscut imediat ce a intrat în complexul comercial.

