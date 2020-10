Un tânăr de 18 ani din Oradea, infectat cu SARS-CoV-2, și-a monitorizat simptomele: „Am vrut să merg la baie și nu mă puteam ridica din pat”

Alexandru Trandafir este un tânăr de 18 ani din Oradea, care studiază în Marea Britanie. Adolescentul a fost una dintre persoanele testate pozitiv pentru SARS-CoV-2 și a povestit pentru Bihoreanul.ro cum s-au manifestat simptomele sale de boală și cum a evoluat pentru el infecția cu noul coronavirus.

Tânărul a explicat inițial pe contul său de Facebook că a întâmpinat dureri severe de cap și musculare, dar și alte stări care l-au îngrijorat. Odată ce s-a vindecat, Trandafir a venit în ajutorul altor tineri bolnavi și a decis să își povesteascăexperiența din zilele în care a fost pozitiv pentru SARS-CoV-2.

Totul a început cu dureri musculare

Tânărul orădean a povestit că totul a început cu dureri musculare, pe care inițial le-a asociat efortului depus în sala de sport și nu unei posibile infecții cu noul coronavirus. Ulterior a apărut și febra, iar acela a fost momentul în care a recunoscut că s-a speriat.

„Cu febra au venit niște frisoane groaznice, la modul în care pe la ora 22 am vrut să merg la baie și nu mă puteam ridica din pat. Cu frisoanele au venit amețeli, stări de rău ș.a.m.d. Eram foarte panicat. Era prima dată când mă îmbolnăveam departe de casă, eram singur și avem în spate un istoric foarte predispus pentru complicații în contextul Covid-19 - sunt astmatic și orice răceală se poate transforma ușor în pneumonii interstițiale. Am reușit cumva să adorm, cu greu. Am transpirat enorm noaptea aia. Am luat doar un paracetamol înainte să adorm, nimic mai mult, pentru că știam că nu e indicată administrarea de antitermice atât timp cât temperatura nu depășește 39 de grade Celsius”, a precizat tânrul, potrivit sursei citate mai sus.

Testarea și izolarea pentru tânărul din Oradea

Băiatul a povestit că a decis să se testeze pentru infecția cu SARS-CoV-2, iar rezultatul a venit după 72 de ore. Între timp, durerile musculare în cazul tânărului de 18 ani s-au accentuat.HOROSCOP MINERVA pentru săptămâna în curs. Scorpionii au parte de o ...

„Oricine poate să-şi facă testul gratuit, dacă are simptome. În fiecare oraş sunt ca nişte campusuri de testări, în parcări, în parcuri. Aveam de ales între trei variante: îmi comandam un test acasă, pe care să-l fac singur, mergeam singur la cel mai apropiat campus sau veneau ei la mine acasă, dacă starea mea era gravă”, a povestit el pentru sursa citată anterior.

Alexandru a rămas izolat timp de 10 zile după testare și explică faptul că durerile erau mai repede deranjante, decât intense.

„Au fost cele mai ciudate dureri pe care l-am simțit vreodată. Nu erau foarte dureroase, dar erau foarte deranjante. Cele mai dese erau în zona omoplaților și în zona lombară, dar cele mai supărătoare le-am avut la piciorul drept. Începea ca o amorțeală în tot piciorul, care devenea o durere generală imposibil de localizat. Simțeam efectiv cum parcă se blocau vasele sanguine și nu mai circula sângele bine prin picior”, a precizat orădeanul de 18 ani.

Tratamentul pe care l-a urmat pentru COVID-19

Studentul român din Marea Britanie povestește că nu a luat prea multe medicamente, ci doar aspirină și paracetamol. Fiind încadrat la cazuri ușoare, medicii din Regat nu i-au recomandat alt tratament, după cum scrie Bihoreanul.ro.

„Când am fost la testare, mi-au zis să iau antiinflamatoare simple, adică paracetamol, aspirină, ibuprofen, dacă am febră sau dureri mai serioase”, a explicat el.

Foto: Facebook: Alex Trandafir