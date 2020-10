Un tânăr din București care a fost infectat cu Covid-19, transferat la Iaşi. Medic: "Acolo îl așteaptă Dumnezeu cu mila lui. Cum facem, domnilor dr. Bittman și Chiriac, intră la numărătoare sau nu?"

Un medic din București povesteşte pe pagina sa de Facebook cazul unui tânăr de 37 de ani infectat cu noul coronavirus, care s-a prezentat la camera de gardă de la Spitalul Floreasca, şi care urma să plece tocmai la Iaşi, pentru că în Bucureşti nu mai sunt locuri la Terapie Intensivă.

“Pacient în vârstă de 37 de ani, se prezintă la camera de gardă Floreasca pentru sdr subocluziv intestinal și subfebrilitate. CT-ul lui arată pneumonie interstițială. Are 65 saturație în oxigen. Pentru el definiția de caz a Institutului de Sănătate Publică nu mai face doi bani. Și sunt multe asemenea cazuri, cele mai multe atipice, mulți au doar somnolență, astenie, cefalee. Ei merg pe picioare chiar dacă au saturația foarte jos, merg la cumpărături, cu transportul public și nu sunt de rea credință. Pur și simplu cred că în lipsa febrei și a tusei nu au această boală”, scrie pe Facebook medicul Adina Cojocaru.

Aceasta mai spune că va ajunge la un spital din Iași, pentru că în București nu mai sunt locuri la Terapie Intensivă.

“Imaginea CT e atât de sugestivă, saturația în oxigen nu mai spun, pacientul va pleca la lași sau în Medgidia, pe locuri eliberate în ATI. Acolo îl așteaptă Dumnezeu cu mila Lui. În București nu mai sunt locuri libere”, a mai scris Adina Cojocaru. Medicul are și o serie de critici la adresa persoanelor publice care au declarat că nu există virusul. “Cum facem cu ei, domnule doctor Bittman? Doamnă doctor Corina Chiriac? Nenorociții de doctori sunt obosiți, duc lupta cu o boală parșivă, cu atoateștiutorii, cu cei de rea credință, din păcate uneori și cu cei de bună credință, pentru ca e o boală imprevizibilă( pacientul în cauză nu crede că are COVID, înțelege cu greu ce i se întâmplă), duc lupta cu lipsa de bun simț, cu masca purtată sub nas, cu măsurile haotice ale autorităților”, a mai adăugat medicul.